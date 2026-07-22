舉報虐貓慘遭「開盒」造黃謠 上海志工險輕生 家屬維權到底

「芝麻」在醫院接受治療。(取材自南方都市報)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 上海反虐貓志工舉報後遭開盒肉搜，個資與家屬資訊被外流。

上海反虐貓志工舉報後遭開盒肉搜，個資與家屬資訊被外流。 重點二： 她又遭造黃謠與網路騷擾，精神惡化後在家輕生送醫。

她又遭造黃謠與網路騷擾，精神惡化後在家輕生送醫。 重點三：警方已就個資侵害案立案，家屬表示將依法追究到底。

上海反虐貓志工「芝麻」(化名)因檢舉虐貓行為，遭「開盒」肉搜個資並被造謠，她不堪其擾於17日凌晨在家中輕生，幸被父親陳先生及時發現送醫脫險。陳先生表示，女兒目前仍在醫院治療，身體傷口正在癒合，但精神創傷更深，他決定協助女兒展開法律維權。

南方都市報報導，事件源於今年1月4日，「芝麻」在寵物 交流群分享養寵經驗時，遭一批不明人士闖入群組，發布剝皮抽筋等血腥虐貓影片，並將群名竄改為「虐貓樂子群」等字樣。她於1月8日向上海警方報案，警方將此列為行政案件立案。

今年4月8日，有志工告知「芝麻」其身分證已被公開，隨後她的單位、學歷、職業經歷及更多照片陸續被公布於社群平台，連父母、外公外婆等家人的身分證號碼、手機號碼、住址，甚至快遞取件地址也被公開，家人只能再次報警處理。

上海市公安局徐匯分局4月17日就「芝麻」舉報邱姓人士涉嫌侵害公民個人資訊一案，認定符合刑事立案條件並決定立案。

報導指出，陳先生出示女兒的診斷書顯示，「芝麻」就醫時意識喪失、頸部受傷、雙側腕部損傷。他表示，經與女兒溝通了解，此次「開盒」源頭尚未查明，且近日有網友對她「造黃謠」、發布不實訊息，提供的截圖顯示相關內容確實存在。女兒原本患有憂鬱症，精神狀態因此更加惡化，才走上輕生一途。

陳先生說，女兒個性較有主見，過去她自行維權時，家人「支持但不過問，以免意見不一」，如今女兒因輕生入院，他已決定介入協助，「我們已經在走法律程序」。

據此前報導，涉事的邱姓人士為江西贛州一所高校大一學生；上海警方立案後，對方並未收斂，仍持續在社群平台發布虐貓影片。5月14日，贛南師範大學科技學院通報，對邱姓學生予以開除學籍處分。