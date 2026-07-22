我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普政府接管委石油出口半年 逾130億美元收入哪裡去了？

謝賢遭傳爆零片酬拍「少林足球」 三師兄田啟文還原25年前真相

舉報虐貓慘遭「開盒」造黃謠 上海志工險輕生 家屬維權到底

中國新聞組／北京22日電
「芝麻」在醫院接受治療。(取材自南方都市報)
「芝麻」在醫院接受治療。(取材自南方都市報)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：上海反虐貓志工舉報後遭開盒肉搜，個資與家屬資訊被外流。
  • 重點二：她又遭造黃謠與網路騷擾，精神惡化後在家輕生送醫。
  • 重點三：警方已就個資侵害案立案，家屬表示將依法追究到底。

上海反虐貓志工「芝麻」(化名)因檢舉虐貓行為，遭「開盒」肉搜個資並被造謠，她不堪其擾於17日凌晨在家中輕生，幸被父親陳先生及時發現送醫脫險。陳先生表示，女兒目前仍在醫院治療，身體傷口正在癒合，但精神創傷更深，他決定協助女兒展開法律維權。

南方都市報報導，事件源於今年1月4日，「芝麻」在寵物交流群分享養寵經驗時，遭一批不明人士闖入群組，發布剝皮抽筋等血腥虐貓影片，並將群名竄改為「虐貓樂子群」等字樣。她於1月8日向上海警方報案，警方將此列為行政案件立案。

今年4月8日，有志工告知「芝麻」其身分證已被公開，隨後她的單位、學歷、職業經歷及更多照片陸續被公布於社群平台，連父母、外公外婆等家人的身分證號碼、手機號碼、住址，甚至快遞取件地址也被公開，家人只能再次報警處理。

上海市公安局徐匯分局4月17日就「芝麻」舉報邱姓人士涉嫌侵害公民個人資訊一案，認定符合刑事立案條件並決定立案。

報導指出，陳先生出示女兒的診斷書顯示，「芝麻」就醫時意識喪失、頸部受傷、雙側腕部損傷。他表示，經與女兒溝通了解，此次「開盒」源頭尚未查明，且近日有網友對她「造黃謠」、發布不實訊息，提供的截圖顯示相關內容確實存在。女兒原本患有憂鬱症，精神狀態因此更加惡化，才走上輕生一途。

陳先生說，女兒個性較有主見，過去她自行維權時，家人「支持但不過問，以免意見不一」，如今女兒因輕生入院，他已決定介入協助，「我們已經在走法律程序」。

據此前報導，涉事的邱姓人士為江西贛州一所高校大一學生；上海警方立案後，對方並未收斂，仍持續在社群平台發布虐貓影片。5月14日，贛南師範大學科技學院通報，對邱姓學生予以開除學籍處分。

精華 FAQ

  • 她先是在寵物交流群內遭不明人士闖入、發布虐貓影片並改群名，之後檢舉相關行為，卻反被開盒肉搜，個資與家屬資料接連外流。

  • 報導指出，她的身分證、工作學歷與照片被公開，連父母及外公外婆的證件號碼、電話、住址都遭曝光，家人不得不再次報警處理。

  • 上海警方已就個資侵害案認定符合刑事立案條件並立案，家屬表示女兒仍在治療中，將在蒐證後正式走法律程序，持續追究責任。

寵物

上一則

傳張柏芝讓大兒子緊急從澳洲返港 陪爺爺謝賢最後一程

下一則

QS留學城市榜 香港「大學排名」升全球第6 整體排名維持第17

延伸閱讀

禍起同桌送的2張畫…山東15歲男遭同學圍毆致腰椎骨折

禍起同桌送的2張畫…山東15歲男遭同學圍毆致腰椎骨折
一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父

一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父
山西連環虐狗案 犬隻遭大面積剝皮慘死 動保懸賞萬元緝凶

山西連環虐狗案 犬隻遭大面積剝皮慘死 動保懸賞萬元緝凶
網紅邊牧被偷遭狗販宰殺 官方「普通物品」估價僅2300元網炸鍋

網紅邊牧被偷遭狗販宰殺 官方「普通物品」估價僅2300元網炸鍋

熱門新聞

警方趕到現場發現劉清屍體，並推斷嫌犯應該是近距離將其刺死。（視頻截圖）

一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父

2026-07-18 09:13
蔣方舟。（取材自揚子晚報）

不只論文造假…蔣方舟「高考作文一字未寫」再被挖

2026-07-17 02:20
小陳的小米17Ultra徠卡版手機攝像頭密封圈脫落。（取材自1818黃金眼）

浙男砸20多萬 家中200台小米設備 手機送修後…心涼了

2026-07-16 08:30
費先生父親當年寄的信。（影片截圖）

上海男雲南看日出「順手幫拍照」 竟遇到失聯多年台灣大伯

2026-07-18 08:30
中國人民大學13日發布情況通報，指出經調查認定蔣方舟構成學術不端行為，決定撤銷其碩士學位。（取材自南方都市報）

蔣方舟學術不端案 中國媒體：涉抄襲台灣論文

2026-07-15 12:18
廣東女子煲的這鍋湯被鄰居認為飄出屍臭味，嚇得報警。（視頻截圖）

粵女在家煲湯飄出「屍臭味」 鄰居招來警察 上門一看傻眼

2026-07-16 10:30

超人氣

更多 >
慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了

慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了
英特爾宣布另一波裁員

英特爾宣布另一波裁員
19年前申請入籍填假名 田州男遭取消公民身分…自我遣返

19年前申請入籍填假名 田州男遭取消公民身分…自我遣返
5種身體疼痛 急診室醫師：絕不能輕忽

5種身體疼痛 急診室醫師：絕不能輕忽
好市多蔬果別急著買 員工曝採購前必做1件事

好市多蔬果別急著買 員工曝採購前必做1件事