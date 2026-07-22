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湖南防災工程奪2命 家屬奔波尋親 拖一個月不給死亡證明

中國新聞組／北京22日電
湖南一戶山邊人家屋後發生土坡垮塌。(取材自華商報)
湖南一戶山邊人家屋後發生土坡垮塌。(取材自華商報)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：湖南漣源防災切坡工程施工時土坡垮塌，造成伍先生與梁先生2人死亡。
  • 重點二：家屬奔波多間醫院尋人，村幹部與官方說法多次不一，死者下落一度混亂。
  • 重點三：事發逾1個月仍未領到死亡證明，小梁已向婁底市相關部門申訴求查明。

湖南婁底市漣源市白馬鎮牛角山村伍先生家屋後，因位於地質災害「不穩定斜坡」下，獲省級獎補資金支持進行切坡建房安全修繕。6月14日施工當天，土坡突然垮塌，伍先生與受雇協助修建護牆的石匠梁先生雙雙被埋殞命。梁先生之子小梁事後輾轉多間醫院尋找父親下落，卻遭村幹部說法反覆；事發至今逾一個月，家屬仍未取得死亡證明。

大風新聞報導，據小梁與同場施工的石先生描述，6月14日上午數人正研究施工方案時，土坡突然垮塌，將梁伍二人埋入土下，在場六、七人合力挖掘半小時才將人救出，同時聯繫120急救，但當時傷勢已十分嚴重。小梁向牛角山村幹部詢問後，先被告知父親送往距徐南村步行僅10分鐘的田心衛生院，但趕到後現場醫護人員表示未收治相關患者；再次聯繫後，村幹部改稱轉往漣源市人民醫院，小梁趕到仍未見到人；第三次聯繫，村幹部又改口稱遺體已送往漣源市殯儀館，小梁最終於當天中午在殯儀館見到父親遺體。

白馬鎮政府提供的答覆資料顯示，伍先生當日邀請梁先生商議修建石墈時，前期開挖山體突然垮塌，鎮政府接獲報警後就近調集田心衛生院醫護人員施救，同時通報漣源市人民醫院120急救中心，後緊急送往田心衛生院搶救，2人於當日10時許因搶救無效死亡，遺體由田心衛生院聯繫殯儀館接運。小梁指出，依此說法，父親應是從田心衛生院直接送往殯儀館，並未在漣源市人民醫院搶救過，說法與此前村幹部所述不一致。

死亡證明部分，漣源市工作人員與田心衛生院負責人吳先生均表示，證明已於事發當天開立，家屬持相關證明即可辦理手續；但吳先生同時表示，梁伍二人送醫後曾積極搶救，之後鎮政府要求轉送漣源市人民醫院「再搶救一下，看有沒有活的可能」，最後才從人民醫院送往殯儀館——此說法與白馬鎮政府、漣源市工作人員的版本存在出入。

報導指出，小梁指出，施工當時現場並無鎮政府或村裡工作人員監督管控，此說法獲石先生印證。

對此，漣源市工作人員表示，該工程屬村民自組施工的小型項目，依規定戶主已簽署責任承諾書，政策上不要求現場駐點；但被問及與小梁說法的落差時，又改稱僅施工開始時曾有村幹部到場查看，事發當下是否有人在場則需進一步調查。目前小梁已向婁底市相關部門申訴，要求提供詳細調查結果，申請已獲受理，尚待書面回覆。

精華 FAQ

  • 6月14日，漣源市白馬鎮牛角山村一處切坡建房安全修繕工程施工時，土坡突然垮塌，伍先生與受雇協助施工的石匠梁先生遭埋，送醫搶救後仍不治身亡。

  • 小梁事後依村幹部說法先後前往田心衛生院、漣源市人民醫院與殯儀館查找，但各方說法反覆不一，曾一度以為父親被轉院，最後才在殯儀館見到遺體。

  • 事發已逾1個月，家屬仍未順利取得死亡證明，雖有官方稱已於當天開立，但說法與轉送路徑互有出入。小梁已向婁底市相關部門申訴，等待書面回覆。

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