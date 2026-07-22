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13歲女沉迷乙遊狂刷3萬 角色曖昧 央視：實名制形同虛設

中國新聞組／北京22日電
乙女遊戲「戀與深空」的周邊商品。（視頻截圖）
乙女遊戲「戀與深空」的周邊商品。（視頻截圖）

央視「法治在線」近日曝光一起未成年人沉迷乙女遊戲的典型案例。浙江寧波一名13歲女孩，為了遊玩僅限18歲以上用戶註冊的熱門乙女遊戲「戀與深空」，冒用母親身分證註冊並大量儲值。在帳號被家長控制後，孩子甚至透過網購「成品號」繼續遊玩，累計花費近3萬元（人民幣，下同），引發社會對未成年人網路監管與遊戲擦邊內容的廣泛關注。

據報導，當事人家長吳女士表示，女兒於2025年9月被遊戲推廣吸引，趁其不注意偷拿身分證完成實名認證。短短三個月內，女兒便在遊戲內儲值7000多元。吳女士發現後立刻收回帳號，但女兒轉頭就在網購平台購買已實名認證的「成品號」繼續遊玩，甚至私下購買手機，常熬夜至凌晨一、兩點，嚴重影響學業與健康。

據吳女士統計，女兒在遊戲及周邊產品上累計花費近3萬元，光是購買遊戲角色的娃娃就花了兩三千元，「一箱裡面八、九個，一買就好幾箱」。吳女士指出，女兒身邊不少同齡人也在冒用家長身分遊玩，最讓她難以接受的是，遊戲「溫泉卡池」等場景中存在虛擬角色「半裸」、舉止曖昧等帶有性暗示的擦邊內容，嚴重影響未成年人身心健康。

這款由上海疊紙互娛網絡科技有限公司開發的「戀與深空」，主打女性第一視角的「戀愛養成」與「情感互動」。遊戲透過抽卡解鎖劇情、收集卡牌與販售周邊吸引玩家。專家分析，遊戲的抽卡機制與賭博高度相似，不確定性獎勵極易令人上癮，結合限時活動與圈層攀比，容易誘發自控力弱、金錢觀尚未成熟的未成年人衝動過度消費。

央視指出，調查發現，雖然遊戲明確設有「18歲以上」的門檻，但防沉迷機制在現實中形同虛設。多個電商平台公然販售已實名認證的「成品號」，商家聲稱「秒換綁定」且「不驗證年齡」，源源不絕地向未成年人「供貨」，讓實名認證制度名存實亡。

企查APP顯示，開發商上海疊紙互娛成立於2021年5月，註冊資本1000萬元。此前，該公司曾因遊戲台詞涉及浪漫化私闖民宅、反派人體實驗檔案編號設定等爭議表述引發熱議。第三方數據顯示，該遊戲的視訊帳號在近30天內已掉粉73.1萬。

精華 FAQ

  • 浙江寧波一名13歲女孩為遊玩《戀與深空》，冒用母親身分證完成實名認證，之後又透過網購成品號持續登入，短期內在遊戲與周邊上花費近3萬元。

  • 家長表示，孩子不僅持續儲值、熬夜到凌晨，還購買角色娃娃等周邊，影響學業與健康；此外，遊戲中的半裸、曖昧等擦邊內容也讓家長擔憂其身心發展。

  • 央視認為實名制與防沉迷機制形同虛設，因為電商平台仍能販售已實名的成品號；專家則指出抽卡機制與賭博相似，配合限時活動與圈層攀比，易讓未成年人過度消費。

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