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物資送到他卻倒了…29歲鐵路員工休假馳援廣西救災 過勞離世

中國新聞組╱北京22日電
四川29歲年輕人黨鑫蕊休假馳援廣西救災，不幸過勞離世，當地政府正為他的義舉申報見...
四川29歲年輕人黨鑫蕊休假馳援廣西救災，不幸過勞離世，當地政府正為他的義舉申報見義勇榮譽。(取材自微博)

近日，四川29歲年輕人黨鑫蕊年假旅行時，看到廣西受災急需志願者，立即更改行程趕赴南寧，加入救援隊伍。他與同伴徒步6小時，將物資送進被洪水圍困的舊村，返程途中突發不適昏迷。因道路損毀，醫護人員手提設備徒步20分鐘趕到，搶救3小時，仍未能挽回。黨鑫蕊因連日勞累過度引發心功能衰竭，不幸離世。

廣西日報報導，黨鑫蕊在休假旅行途中得知廣西受災訊息，毅然改道奔赴災區擔任志願者。他背負重達15公斤的救援物資，在泥濘不堪的山路上徒步6小時送達受困村莊，卻在返程途中因勞累過度導致心臟功能衰竭，不幸離世。當地政府與相關單位已為他啟動見義勇為榮譽稱號的申報程序。

報導指出，黨鑫蕊是中國鐵路成都局集團成都車務段眉山東站的一名綜控員，7月9日，他剛展開期待已久的年假前往雲南旅行。然而當他在微信群中看到廣西多地遭受洪澇災害、急需志願者背負物資深入山區救災的消息後，當即改變行程。

他獨自一人搭乘動車從雲南直奔廣西南寧，主動匯入來自全國各地的救援隊伍中。出發前，他瞞著家人，只在與父親的通話中淡淡留下一句：「我爭取18號回來上班。」

7月14日，黨鑫蕊與30多名志願者一同組隊出發。由於受災地區道路中斷，車輛無法通行，救援人員只能靠雙腳運送救援物資。黨鑫蕊背上重達15公斤的藥品與新鮮蔬菜，在大雨後泥濘不堪、深至膝蓋的山路上艱難前行。

經過長達6個小時的艱苦跋涉，他們終於將物資送達被洪水圍困的南寧橫州市鎮龍鄉合源村舊村。到了村裡，受困村民熱心端來熱粥，黨鑫蕊僅休整半個多小時，為了不給受災群眾增加負擔，便隨隊踏上返程。

返程行至貴港市覃塘區三里鎮塘頭村地界時，長時間的高強度體力消耗讓黨鑫蕊出現嚴重不適。他突感頭暈目眩，但仍堅持前行了300多公尺，隨後不支倒地並陷入昏迷。

由於災區道路受損嚴重，醫護人員只能手提急救設備，徒步20多分鐘奔赴現場。不幸的是，醫護人員到達時黨鑫蕊瞳孔已散大、呼吸與心跳驟停。儘管現場仍持續搶救了3個多小時，這條年輕生命最終仍因心臟衰竭未能挽回，年僅29歲。

7月18日，處理完後事的父親黨慶帶著兒子的骨灰，搭乘動車從南寧返回成都。為了圓兒子的心願，父親特意選擇了一班經停眉山東站的列車，希望讓兒子「最後再看一眼他工作與奮鬥過的地方」。

黨鑫蕊的英雄壯舉引發社會廣泛關注與哀悼。目前，廣西當地已正式啟動見義勇為榮譽稱號的申報程序，其任職單位也正依程序處理榮譽追授事宜，以銘記這位用生命詮釋大愛的年輕鐵路人。

精華 FAQ

  • 他原本在年假旅行途中，得知廣西多地遭受洪澇災害、急需志願者協助運送物資後，立刻改變行程趕赴南寧，主動加入救援隊伍支援災區。

  • 黨鑫蕊背負約15公斤藥品與蔬菜，與志願者徒步6小時穿越泥濘山路，把物資送進被洪水圍困的村莊，返程時因長時間高強度消耗而倒地昏迷。

  • 醫護徒步趕到現場後仍搶救3個多小時未果，黨鑫蕊最終因心臟衰竭離世。廣西當地已啟動見義勇為榮譽稱號申報，任職單位也將依程序追授榮譽。

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