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上海20歲學生兼職時患熱射病、多臟器衰竭 怒告公司獲賠百萬

中國新聞組／北京22日電
20歲的田姓高校男生暑假從事快遞裝卸工作，因中暑被送醫救治，被診斷為熱射病、肺部...
20歲的田姓高校男生暑假從事快遞裝卸工作，因中暑被送醫救治，被診斷為熱射病、肺部感染、肺不張、多臟器功能衰竭等。（視頻截圖）

上海一名20歲專科男學生利用暑假兼職從事快遞裝卸工作，期間在貨櫃內作業時中暑，送醫後被診斷為熱射病、肺部感染、肺不張及多重器官衰竭，歷經多家醫院治療，至今仍無法自主活動。學生提告請求物流公司賠償醫療、交通及護理等費用，一、二審法院均認定物流公司未能提供充分防暑措施，應賠償113萬餘元（人民幣，下同，約16.6萬美元）。

綜合媒體報導，判決書顯示，田姓男子2002年4月出生，案發時為全日制專科院校學生，利用暑假勤工儉學，到一家物流公司從事快遞裝卸工作。

工作期間，田男在貨櫃內作業時出現中暑症狀，被緊急送醫，之後陸續轉往多家醫院治療，醫師診斷其罹患熱射病、肺部感染、肺不張及多重器官衰竭等疾病，至今仍無自主活動能力。

事發後，田男向上海市青浦區人民法院提起訴訟，請求判令物流公司及另一家公司共同賠償截至2024年2月7日止的醫療費、交通費及護理費等，共計129萬餘元（約18萬美元）。

據報導，青浦法院審理認為，田男係向物流公司提供勞務，物流公司有義務提供安全的工作環境並保障勞工人身安全。田男是在貨櫃內工作時中暑，而物流公司未能提出充分證據證明事發時已提供足夠的防暑降溫措施，因此應就其損失負擔賠償責任。

法院指出，田男工作期間並無重大過失，也沒有證據顯示中暑與其自身疾病有關，因此無須自行承擔責任；至於另一家公司，並非接受田男提供勞務的單位，不須負擔賠償責任。

一審判決物流公司須於判決生效10日內賠償田男113萬餘元。

報導指出，物流公司不服判決提出上訴，上海市第二中級人民法院審理後駁回上訴，維持原判。

隨著中國各地近期持續出現高溫天氣，熱射病再度受到關注。河南鄭州、浙江寧波及陝西西安等地醫院近期均陸續收治熱射病患者。

寧波市中醫院急診科醫師隆康健表示，熱射病是最嚴重、死亡率最高的中暑類型，不只是體溫升高，而是可能波及全身多個器官，其中腎臟是最容易受損、也最容易被忽略的器官之一。

精華 FAQ

  • 田姓學生利用暑假到物流公司做快遞裝卸工作，案發時在貨櫃內作業時出現中暑症狀，隨後被緊急送醫，之後病情惡化並確診熱射病。

  • 法院認為學生是向物流公司提供勞務，公司有義務提供安全環境，但未能提出足夠證據證明已落實防暑降溫措施，因此須對其受傷及相關損失負責。

  • 一審判決物流公司賠償113萬餘元，二審維持原判；另一家公司因不是接受田男勞務的單位，法院認定與事故責任無直接關聯，故不須賠償。

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