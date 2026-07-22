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賣虧了…前屋主報復買家 滿屋惡臭、藏死雞「天花板還流血水」

中國新聞組／北京22日電
天花板滴血水，死雞藏滿全屋。（視頻截圖）
天花板滴血水，死雞藏滿全屋。（視頻截圖）

安徽合肥一名楊姓女子今年5月透過仲介購入二手房，7月收房時卻發現屋內瀰漫惡臭，天花板不斷滲出暗紅色血水。她拆開天花板後，發現夾層內藏有腐爛死雞，進一步檢查又在吊燈、床墊及櫥櫃等多處找到變質死雞，懷疑原屋主因認為房屋賣虧而刻意報復。警方介入後認定屬民事糾紛，建議循民事訴訟維權，仲介也表示將協助提供相關證據。

潮新聞報導，楊女士表示，她於5月透過仲介購買這間二手房，買賣契約明確約定屋內家電全部保留。不過交易期間，原屋主曾臨時要求加價。

她指出，辦理過戶前，原屋主又擅自拆走屋內家電，她依照合約拒絕交屋後，對方才將家電送回，但雙方因此產生爭議。

楊女士表示，原屋主認為房屋出售價格偏低，加上先前投入裝修及添購家電成本，因此心生不滿。

據報導，直到7月初拿到鑰匙進屋時，她發現屋內瀰漫濃烈腐臭味，即使連續數日開窗通風，異味仍未散去。客廳天花板縫隙持續滲出暗紅色液體，屋內還有大量蒼蠅飛舞。

循著臭味檢查後，楊女士拆開天花板夾層，發現裡面塞滿腐爛死雞。她進一步檢查全屋，又陸續在吊燈空腔、主臥床墊底部及櫥櫃夾縫等多處找到變質死雞。

天花板滴血水，死雞藏滿全屋。（視頻截圖）
天花板滴血水，死雞藏滿全屋。（視頻截圖）

事件發生後，楊女士報警處理。警方到場蒐證，並多次致電原屋主了解情況，但對方始終未接聽電話，上門查訪也無人應門，並否認相關指控。

警方表示，此案屬於民事侵權糾紛，建議楊女士整理相關證據，循民事訴訟途徑維護自身權益。

報導指出，負責交易的仲介公司也表示，本案屬買賣契約糾紛，可透過司法程序處理，將提供買賣合約、雙方溝通紀錄等資料，全力配合楊女士提起訴訟。

仲介表示：「如果覺得虧了可以不賣，賣了還做這種事挺不理解的。」

事件曝光後，引發網友討論。有網友表示：「就這種房東，她應該慶幸還有人買她的房子。」也有網友質疑：「如果每個賣家事後覺得賣低了都可以這樣發洩，二手房交易還有什麼規矩可言？」另有網友表示：「這種陰險小人只有讓他付出代價才知道疼，都懶得跟他掰扯。」

精華 FAQ

  • 她進屋後先聞到濃烈腐臭味，接著發現客廳天花板縫隙持續滲出暗紅色液體，屋內還有大量蒼蠅飛舞，顯示房內早已被刻意放置腐敗物品。

  • 楊女士拆開天花板夾層後，發現裡面藏著腐爛死雞，之後又在吊燈空腔、主臥床墊底部及櫥櫃夾縫等多處找到變質死雞，情況相當惡劣。

  • 警方到場蒐證後認為此案屬民事侵權糾紛，建議當事人蒐集證據提起民事訴訟；仲介則表示會提供合約與溝通紀錄，協助楊女士維權。

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