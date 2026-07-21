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山西連環虐狗案 犬隻遭大面積剝皮慘死 動保懸賞萬元緝凶

中國新聞組／北京21日電

中國近期虐待動物事件頻傳，繼廣東揭陽四名少年虐殺流浪狗，山西臨汾侯馬市也傳出兩起虐狗案件，受害犬隻遭人為大面積剝皮，經送醫搶救後仍因傷勢過重死亡。當地民間動保團體已懸賞1萬元（人民幣，約1486美元）徵求線索，並考慮向警方正式報案。

微信公眾號「百姓關注」報導，侯馬流浪狗之家志工路女士表示，首宗虐狗案件發生於今年4月，志工在侯馬市路西派出所附近發現一隻12歲的吉娃娃遭人大面積剝皮，緊急送往寵物醫院救治。

今年7月初，志工又在侯馬市南西莊一帶發現另一隻僅20多天大的幼犬，同樣遭到大面積剝皮。兩隻狗被發現時傷勢嚴重，雖經獸醫全力搶救，仍因皮膚大面積缺損造成劇烈疼痛及嚴重感染，最終不治死亡。

志工指出，兩起案件的作案方式高度相似，懷疑是同一人或同一團體所為。侯馬流浪狗之家7月20日公開懸賞1萬元，希望民眾提供線索，不過截至目前，仍未收到有效資。志工正研議向警方正式報案，希望展開進一步調查。

近來中國各地連續傳出虐待動物案件。6月底，廣東揭陽四名未滿14歲、就讀小學六年級的少年，涉嫌虐殺一隻長期由村民餵養、正處於哺乳期的流浪母狗「旺旺」，以及牠出生僅半個月的三隻幼犬。

當地政府事後發布通報表示，四名涉事少年均已送往專門學校接受教育。不過，由於涉案者未達刑事責任年齡，事件引發不少網友質疑處置過輕，也有人對官方所稱的安置方式提出疑問，相關討論持續在網路延燒。

精華 FAQ

  • 侯馬市先後發生2起犬隻遭大面積剝皮的虐狗案，作案手法相似，受害狗雖經緊急送醫搶救，仍因傷勢過重與感染而死亡。

  • 首案是今年4月在路西派出所附近發現的12歲吉娃娃；第2案則是7月初在南西莊一帶發現的20多天大幼犬，兩隻都遭嚴重剝皮。

  • 侯馬流浪狗之家已在7月20日公開懸賞1萬元徵求線索，但至今未獲有效資訊，志工也正研議向警方正式報案，盼進一步追查涉案者。

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