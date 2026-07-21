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性交易避孕套掉了 女勒索8萬不成控對方強姦 下場曝光

中國新聞組／北京21日電

近日，澳門發生一起因性交易引發的虛構強姦案。一名35歲中國王姓女子與在澳門賭場結識的男子自願發生性交易，事後發現避孕套脫落，向對方索取8萬元（人民幣，下同，約1.1萬美元）作為賠償，男子拒絕後，王女誣告對方強姦。經澳門警方調查後迅速破案，將王女以誣告及勒索罪逮捕，並移送檢察院處理。

南方都市報報導，澳門警方調查顯示，涉案男事主去年底在澳門一間賭場與王女相識，雙方互留聯絡方式。今年7月13日，男子再次到澳門後主動聯絡王女，兩人在酒店客房內自願發生性行為，事後男子支付5800元。

7月15日凌晨，男子再次約王女到酒店客房，雙方再次發生性行為，男子同樣支付5800元。事後，王女發現保險套脫落，隨即向男子要求支付8萬元作為賠償，並威脅若不答應就要向警方報案，稱自己遭對方強姦。男子拒絕王女勒索，王女隨後向警方報案

警方獲報後隨即展開調查，安排雙方接受身體檢查，未發現掙扎或暴力造成的傷痕。警方並綜合監視器畫面、雙方通訊紀錄及其他調查資料，確認兩次性行為均屬雙方自願，且事前已有交易約定，不符合強姦案件特徵。

在相關證據佐證下，警方認定王女虛構遭性侵的事實，涉嫌觸犯誣告罪及勒索罪，依法將其拘捕，並移送檢察院偵辦。

案件曝光後在網路上引發熱烈討論，不少人嘲諷王女「偷雞不成蝕把米，本想勒索8萬，這下直接進去蹲了」、「性交易本就觸犯法律，女方想藉機小題大做、漫天要價，完全是搬起石頭砸自己的腳」；也有不少人讚賞警方的辦案效率，「司法機關就該這樣嚴懲誣告，不能讓底線被貪婪無限拉低」、還好警方證據調取齊全，否則真被這種心懷不軌的人鑽了空子」。

法律人士指出，若性行為是在雙方自願情況下進行，且保險套脫落屬意外情形，而非一方故意於未經同意下移除保險套，通常不符合強姦罪的構成要件。至於虛構犯罪事實向警方報案，或藉此向他人索取財物，則可能涉及誣告及勒索等刑事責任。

澳門警方也提醒，虛構犯罪事實報案不僅浪費司法資源，也可能觸犯刑法，呼籲民眾切勿以身試法。

精華 FAQ

  • 案件源於一宗性交易糾紛。男子去年底在澳門賭場結識王女，雙方互留聯絡方式；今年7月又相約到酒店發生兩次自願性行為，之後才出現索賠與報案爭議。

  • 她在發現避孕套脫落後，向男子索討8萬元賠償，遭拒後改口誣稱遭強姦並報案。警方查證兩次性行為均屬自願，遂以誣告罪與勒索罪將她拘捕。

  • 警方安排雙方驗傷，未見掙扎或暴力痕跡，並結合監視器畫面與通訊紀錄，確認並無強姦事實。警方提醒，虛構犯罪報案不只浪費資源，也可能觸犯刑法。

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