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中遊客集體插隊 在南韓機場暴衝 「像屍速列車的喪屍」

中國新聞組／即時報導
部分旅客未按排隊路線移動，彎身帶著行李箱衝向櫃台。 （視頻截圖）
部分旅客未按排隊路線移動，彎身帶著行李箱衝向櫃台。 （視頻截圖）

南韓仁川國際機場近日接連發生旅客「集體插隊」亂象。本月2日凌晨，第一航廈3樓出境大廳出現大批疑似中國籍旅客，在櫃檯剛開放時，突然推著大型行李箱，彎身穿越管制圍欄，集體向前衝，搶辦登機與托運手續，引發秩序大亂。

據「韓聯社」等媒體報導，仁川機場研判，涉事旅客多為往來中韓兩地代購業者（俗稱水貨客）。由於這類旅客通常攜帶大量商品，為了爭取更多購物或轉運時間，因此在櫃檯一開放的瞬間便集體向前衝。在混亂過程中，有機場工作人員遭到人潮推擠與撞擊，造成身體瘀青、擦傷及挫傷。

相關畫面在社交平台曝光後迅速瘋傳，由於現場失控場面過於誇張，有如南韓電影「屍速列車」裡的喪屍，因此不少網友一度懷疑影片是人工智慧生成的惡作劇。不過經「韓聯社」向機場相關單位查證，證實該影片內容屬實，且類似情況在7月已至少發生5次，並非單一個案。

報導分析指出，近期集體插隊問題升溫，與仁川往返中國主要城市的航線載客量增加密切相關。部分航班近期更換大型客機，由原本的空中巴士A320改為可搭載更多乘客的A350，單一航班座位數增加約100個，導致同一時段等待辦理登機的人數明顯上升，進一步加劇了排隊競爭。

針對插隊亂象，仁川機場及相關機構已加強出境區域的巡查與秩序維護。同時，機場方面正研議改善措施，計畫在排隊區域的伸縮圍欄柱之間加裝塑膠隔板，以防止旅客直接跨越或鑽過圍欄插隊。

據報導，一名匿名的仁川機場人士透露：「由於中國當地近期加強相關管制，加上代購客出境人數減少，插隊問題曾短暫緩解，但隨時可能再次發生，因此仍持續密切觀察。」

南韓仁川國際機場近日接連發生多起旅客疑似集體插隊事件，引發外界關注，除此以外還有...
南韓仁川國際機場近日接連發生多起旅客疑似集體插隊事件，引發外界關注，除此以外還有許多亂象。（取材自X平台）

精華 FAQ

  • 本月2日凌晨，仁川機場出境大廳有大批疑似中國籍旅客在櫃檯開放時，推著大型行李箱跨越管制圍欄向前衝，爭搶辦理登機與托運手續，導致現場秩序大亂。

  • 機場研判，多數涉事者可能是往來中韓的代購業者，因攜帶大量商品，需要爭取更多購物或轉運時間，所以在櫃檯一開放就急著搶位，才會出現集體插隊行為。

  • 仁川機場已加強出境區巡查與秩序維護，並研議在伸縮圍欄柱間加裝塑膠隔板，避免旅客直接跨越或鑽過插隊；同時也持續觀察，防止類似情況再次升溫。

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