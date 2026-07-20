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一對男女闖進家門 美女被暴打、長髮被剪 衣衫不整走光

中國新聞組／北京20日電
受害女子一頭長髮被剪得亂七八糟。（視頻截圖）
受害女子一頭長髮被剪得亂七八糟。（視頻截圖）

中國社交平台近日瘋傳一段視頻，畫面顯示一名身材姣好的年輕女子疑似遭一男一女闖入住所後毆打，叼著一支菸的男子將女子壓制在地，走光的女子不停尖叫哭泣；另一名身穿藍衣的女子則手持剪刀，將受害女子的長髮剪亂。視頻曝光後引發網友關注，事件起因及後續處理情況目前尚不明。

該視頻標題稱「美女被一男一女衝進家門暴打，頭髮被剪跪地衣衫不整走光」。畫面中，一名男子將女子控制在地，藍衣女子拿著剪刀剪下受害女子頭髮，過程中不斷斥責：「當我倆的面打我老公，太不把我當人了吧。」受害女子則回應：「有本事你來醫院」、「你倆欺負一個人。」

被施暴的女子，頭髮被剪掉滿地。（視頻截圖）
被施暴的女子，頭髮被剪掉滿地。（視頻截圖）

藍衣女子拿剪刀剪對方頭髮。 （視頻截圖）
藍衣女子拿剪刀剪對方頭髮。 （視頻截圖）

視頻中，藍衣女子除了剪髮外，還出腳攻擊受害女子，並一度試圖將受害女子的臉朝向鏡頭。由於影片未呈現事件前因後果，雙方身分關係、衝突原因以及事發地點均無法確認。

視頻流傳後，大量網友留言討論，不少人認為，無論雙方存在何種糾紛，都不應透過暴力方式處理，也有人質疑影片中多人參與，並認為拍攝及公開影片的行為也值得關注，「把自己的犯罪記錄拍下來，還發給大家看，這藏都藏不住啊」。

部分網友從法律角度討論事件可能涉及的責任，留言稱：「就這個影片就可以報警了」、「刑事犯罪，現在證據確鑿了，三年起步」、「剪頭髮是可以判刑的，估計動手的這對男女後面會賠不少錢和解」。也有人提醒，網路視頻缺少完整背景，「沒有前因後果不好瞎猜，如果有官方介入，應以官方判決為準。」

受害女子被壓制在地。（視頻截圖）
受害女子被壓制在地。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 影片顯示一名男子將女子壓制在地，另一名藍衣女子則拿剪刀剪其長髮，過程中還有踢打與斥責，受害女子不停尖叫哭泣，畫面相當混亂。

  • 目前無法確認雙方身分關係、衝突起因、事發地點與後續處理情況，影片也未呈現完整前因後果，因此外界只能根據片段畫面推測。

  • 不少人認為不論有何糾紛都不該用暴力解決，也有人從法律角度討論可能涉及刑責與賠償，另有網友提醒應等待官方調查與判定。

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