揭陽4少虐殺流浪犬 紐約時代廣場、台北101現聲討廣告
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廣東揭陽4名男童日前在街頭虐殺流浪犬，母狗「旺旺」被棍打、點火焚燒，連幼犬也遭虐死亡。視頻傳出後，湧現全球多地關注貼文，其中包括知名藝人，也有人自製網站、投放廣告及發起請願連署。
英國廣播公司（BBC）中文網報導，中國沒有全國性保護動物或反虐待動物的法律，加上涉案者未成年，目前未見有人因此事被追究刑事責任。輿論一時炸開了鍋，不同的社群媒體湧現貼文轉發消息，名人相繼發聲，反對虐待，呼籲立法。
中國廣東省揭陽市4名男童6月28日在街頭虐狗。BBC中文網根據蒐集的網上視頻報導，母狗和幼犬遭拖行及反覆毆打，母狗其後被淋上易燃液體焚燒。拍攝者和在場者不時嬉笑。
BBC中文網引述中國媒體報導，視頻中的母狗名叫「旺旺」，由坪埔村村民投餵長大，牠和3隻幼犬「都因被虐打致死」。警方已立案調查。
事件曝光後，旋即點燃大眾情緒。網友PL（化名）看過畫面後，失眠、沒有食慾，「對我的精神衝擊特別大」。PL加入關注動物權益的網上群組，嘗試跟素未謀面的各地網友串連。
然而中國網路管控嚴格，網友在小紅書或抖音發文，很快就被平台刪掉或壓流量，甚至封掉帳號。
群情激憤中，藝人加入發聲。據報導，大陸男星杜江及台灣女星陳喬恩發聲的貼文遭下架刪除，連帶「陳喬恩發聲被秒刪」的熱搜話題也被封鎖。
網友隨後將素材搬運到Threads等海外社群平台。「我們的聲音發不出來，所以有很多人在積極幫我們轉發」，PL說。
中國各地至全球不同城市陸續出現大型廣告。CK受啟發，花新台幣3萬元（約926美元）在台北101大樓附近投放廣告。在美國生活多年的中國人陳小姐（化名）聽說有人在紐約時代廣場附近投放廣告後，與網友相約到現場，還刻意舉著「Justice 4 Wang Wang」（為旺旺爭取公義）等標語拍照，再上傳到社群媒體。
案發2天後，揭陽市揭東區新亨鎮政府通報表示，當局已展開調查，涉事4人未滿14歲，已送專門學校教育，「目前，教育部門立即組織學校加強學生教育」。
有學者向BBC中文網分析，中國近月發生多宗動物虐殺事件，在社會累積創傷，導致風波持續發酵，希望事件能促使政府立法。
廣東揭陽4名男童在街頭虐打流浪母犬「旺旺」，還以易燃液體焚燒，3隻幼犬也遭拖行、毆打致死，拍攝者與在場者甚至嬉笑旁觀。 事件影片曝光後震撼許多網友與名人，部分人感到強烈心理衝擊，並因中國社群平台刪文限流，改把內容轉往Threads等海外平台擴散。 揭陽官方表示已展開調查，涉事4人未滿14歲並送專門學校教育；外界則呼籲中國制定全國性反虐待動物法，避免類似事件再發生。
精華 FAQ
廣東揭陽4名男童在街頭虐打流浪母犬「旺旺」，還以易燃液體焚燒，3隻幼犬也遭拖行、毆打致死，拍攝者與在場者甚至嬉笑旁觀。
事件影片曝光後震撼許多網友與名人，部分人感到強烈心理衝擊，並因中國社群平台刪文限流，改把內容轉往Threads等海外平台擴散。
揭陽官方表示已展開調查，涉事4人未滿14歲並送專門學校教育；外界則呼籲中國制定全國性反虐待動物法，避免類似事件再發生。
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