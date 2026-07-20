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4童虐狗案風波發酵 網友掀抵制揭陽旅遊、商品

中國新聞組／北京20日電
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：揭陽4童虐殺流浪犬事件引爆輿論，未成年與法制空缺成焦點。
  • 重點二：網友延伸抵制揭陽旅遊與商品，連帶波及當地農產及代言人。
  • 重點三：學者指中國虐待動物事件頻發，盼事件促成反虐待動物立法。

廣東揭陽4男童日前在街頭虐殺流浪犬「旺旺」一家，席捲全球各地輿論。中國目前沒有全國性保護動物或反虐待動物的法律，加上涉案者未成年，目前未見有人因此事被追究刑事責任。令人安慰的是，網傳有2隻旺旺遺孤，逃過這一次殘酷虐殺行為，目前分別由兩戶人家飼養。但不少民眾仍難平息怒火，由於事發地在揭陽，有人提出不到揭陽旅遊、拒絕來自當地商家的貨品，扺制是否發酵，尚待關注。

BBC報導 ，有學者分析，中國近月已發生多宗動物虐殺事件，在社會累積創傷，導致風波持續發酵，希望事件是「壓垮駱駝的最後一根稻草」，促使政府立法。

中國家居美妝品牌「爾木萄」被指是首個對事件發聲的品牌，在多個商場投放屏幕廣告稱「抵制虐待動物，堅持有法可依」。

有網民強調，「旺旺不是一個單獨的例子，牠不是一個個案，牠也不是最後一個這樣的事件。」

事實上，同類個案發生，視頻持續流出。7月，江蘇徐州有孩童棒殺野貓；河北張家口兩男將貓關進鐵籠點火焚燒。新華網過去也曾報導，因中國缺乏虐待動物法律而衍生的「黑色產業鏈」，有專門錄製虐殺視頻及打包出售的販賣者。

熟悉中國動物法律政策的美國休斯頓大學（城中）教授李堅強（Peter Li）分析，中國近月已接連發生多宗虐待動物事件，包括中國網紅邊牧犬「鋤頭」被偷走宰殺，重慶男子假借領養為名虐殺動物，公眾早已累積心理壓力及創傷，加上揭陽虐狗案手法惡劣，故事件仍能持續發酵，迴響規模亦比往日大。

李亦是人道世界動物保護協會（Humane world for animals）中國事務顧問，他表示，揭陽虐狗涉案男童「看上去是有預謀」，期間甚至拍攝視頻，反映其家庭環境或有問題。

由於中國官方至今未有具體回應，群眾聲援事件的方式，進一步演變為抵制行動。有人提出抵制揭陽商家的貨品。

中國連鎖茶飲店「喜茶」的一款原材料白芭樂被指產地來自揭陽，網民呼籲消費者自行選擇，但有人反問「抵制完了最終倒楣的不是當地果農嗎？誰來承擔果農的損失？」

另外，電影「給阿嬤的情書」演員李思潼籍貫揭陽，她被指沒有發聲，其代言品牌也被要求更換人選。

精華 FAQ

  • 事件手法被形容殘酷，且中國缺乏全國性反虐待動物法律，涉案者又為未成年人，令外界覺得難以追責，進一步引發長期憤怒與討論。

  • 有人呼籲不去揭陽旅遊、拒買當地貨品，連喜茶白芭樂原料產地、演員李思潼代言品牌也被波及，顯示抵制已擴散到多個層面。

  • 李堅強認為，中國近期多宗虐待動物事件已累積社會創傷，這次揭陽案因更惡劣而成為引爆點，或有機會推動政府建立相關法律。

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