「黃總邀妳去包廂」 警稱確有其事 是認錯人…網友不買帳

杭州女子獨自去餐廳吃飯，服務員要她去包廂陪客。（取材自bilibili）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 杭州女博主獨自用餐時，被服務員傳話邀進包廂見黃總。

杭州女博主獨自用餐時，被服務員傳話邀進包廂見黃總。 重點二： 警方查證確有其事，但認定是黃姓顧客誤認熟人所致。

警方查證確有其事，但認定是黃姓顧客誤認熟人所致。 重點三：輿論焦點轉向餐廳服務失守與公共場合女性安全感不足。

杭州一名女博主日前獨自至餐廳用餐，遭服務員多次傳話邀請進入包廂見「黃總」事件引發高度關注，女博主經歷一度被質疑是造假。警方介入調查後，證實確有其事，但稱是一場誤會，強調該名黃姓男子是一名「普通顧客」，服務員傳話邀女博主進包廂是因黃總「認錯了人」，雙方已和解，該餐廳已停業整改。不過通報隨即引來避重就輕質疑，媒體稱整件事重點並非認錯人，而是餐廳服務邊界的失守，網上則刷屏要官方查出「黃總究竟是誰」。

據新黃河報導，近日，浙江杭州一名女性博主獨自前往當地一家餐廳用餐時，一名陌生男顧客「黃總」通過服務員傳話，邀請她到包廂一起餐，她以不認識對方為由拒絕。據該博主在直播中質疑如果對方是熟人，應該親自上前打招呼，而不是託人傳話。為防範潛在風險，她打開手機直播，記錄整個過程。約半小時後，她隨同店內其他顧客一同離店。

女博主視頻涉及公共場所用餐安全，大批網民批評餐廳服務員不專業，女博主所發視頻也一度被質疑擺拍。事件引發全網熱議後，7月18日晚，潮新聞發消息稱，經屬地相關部門調查核實，所謂「黃總」只是初次到店的普通顧客黃姓男子，因誤以為該博主是他認識的朋友，才託服務員代為傳話邀請，整件事為一場誤會。黃姓男子對自己的行為給就餐博主和服務員帶來的困擾深表歉意。餐廳方面已向該博主正式道歉，雙方已達成和解。

據核查，涉事餐廳的服務人員在沒有核實雙方是否相識的情況下就代為傳遞私人邀約信息，行為不當，官方已對商家進行告誡，要求其嚴格落實員工職業規范培訓，約束店員做好本職服務工作，不得擅自為顧客傳遞未經核實的私人邀約信息。目前，這家餐廳已停業整改，後續將加強員工教育培訓。

不過這起通報反而引來更多爭議。據新京報評論指出，整件事的矛盾起點，並非認錯人的陌生食客，而是餐廳服務邊界的失守。涉事服務員未做任何身份核實傳遞包廂顧客的私下邀請，主動充當陌生人搭訕的中間人，已經打破經營場所該有的安全底線。官方通報「不存在刻意騷擾」的表層事實，但也沒有完全回應大眾基於生活經驗生出的疑問。雙方和解這份妥協，也藏著女性獨自外出時的謹慎與無奈。

紅星新聞評論稱，「黃總請你去包廂」被通報是「誤會一場」，公眾仍不買帳，在於此事觸及了普通大眾心中那根敏感神經——公共場合的安全感。通報沒說清楚這次事件留下了不少供人咂摸的尾巴，才讓輿論無法止息。