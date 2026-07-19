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「我被強姦」 廣東少女早戀被管束 1個謊害父坐2年牢

中國新聞組／北京19日電
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廣東清遠一名少女因不滿父親對其早戀的嚴厲管束，竟憑空捏造遭父親性侵害其坐牢，引發...
廣東清遠一名少女因不滿父親對其早戀的嚴厲管束，竟憑空捏造遭父親性侵害其坐牢，引發討論。（取材自大風新聞微博）

一樁因青春期叛逆引發的家庭悲劇，揭示了僅憑口供斷案的司法漏洞。廣東清遠一名時年16歲的少女因不滿父親對其早戀的嚴厲管束，竟憑空捏造遭父親性侵重罪並報警。在DNA物證完全不匹配、且沒有其他物證人證的情況下，法院一審僅憑女兒的口供，判處父親無期徒刑。含冤服刑兩年後，該案於今年4月15日進行二審，已成年的女兒因良心不安當庭翻供，並手寫悔過信承認全屬誣告。一句賭氣謊言，毀掉父親人生、撕裂整個家庭。

據了解，這起案件起因於兩年前的親子衝突。少女的母親表示，他們夫妻感情一直很好，也住在一起，不可能發生這種事。衝突的導火線是女兒在16歲時談了男朋友，偶爾帶回家中被父親發現。父親當時極為憤怒，揚言要打死該名男朋友，隨後男友與女兒分手。女兒因一時衝動、心生怨恨，為了報復父親的強硬管束，便報警謊稱遭到父親強姦。

令人震驚的是該案的一審審理過程。在案件缺乏關鍵物證的形勢下，法院依然做出重判，直接判處該名父親無期徒刑，導致其身陷囹圄長達兩年。

直至今年4月15日的二審庭審中，案件迎來巨大反轉。當初報警的女兒出庭作證，當庭承認是自己誣告父親，並表示願意承擔誣告的法律後果。這讓辦案人員與社會各界大為震驚，甚至引發「沒有口供就沒法做成鐵案」的強烈質疑。然而，從4月二審至今已歷時三個月，法院卻遲遲未做出最終宣判。

此案在社群網絡與社會上引發了高度關注與討論。網絡上充斥著大量煽動原生家庭對立、甚至教導如何誣告強姦的極端言論，潛移默化地影響著叛逆期孩子的心理。大眾對於法院的判決標準也表達了普遍疑慮，認為一般強姦罪判刑多為三五年，本案卻在毫無實質證據的情況下僅憑口供重判無期。

如果二審最終宣判父親無罪釋放，其無辜坐牢兩年的損失將涉及國家賠償問題。同時，由於案發時女兒尚未成年，其誣告成本極低，社會各界紛紛呼籲司法審理應摒棄孤證定案、完善證據核查機制，並必須追究誣告者的刑事責任，以維護法律的公正與嚴肅。

精華 FAQ

  • 案件起於少女16歲時談戀愛並被父親強烈管束，男友還曾被父親威脅。她因怨恨與報復心理，報警謊稱遭父親強姦，之後才引發嚴重刑案與家庭悲劇。

  • 最大爭議在於DNA結果不匹配，且缺乏其他物證與人證，但法院仍主要依據女兒口供作出重判，判父親無期徒刑，讓外界質疑司法是否存在孤證定案的漏洞。

  • 二審時，已成年的女兒當庭承認先前是誣告，並手寫悔過信表達歉意。若父親最終獲判無罪，可能牽涉國家賠償；同時，誣告者是否須負刑責也成為焦點。

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