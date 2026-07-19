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「申請到海外名校」 無錫男詐父母千萬 為女友花900萬

中國新聞組／北京19日電
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王某父母累計欠下近千萬元巨額債務。(取材自揚子晚報)
王某父母累計欠下近千萬元巨額債務。(取材自揚子晚報)

江蘇無錫一名王姓男子留學歸國後，為了維持「富二代」形象，謊稱申請牛津大學研究生需繳納高額保證金，誘騙父母賣房、向親友借款千萬元，實際用於戀愛消費及奢侈生活。近日，經無錫市濱湖區人民檢察院針對這起「殺熟式詐騙」提起公訴，王某被法院以詐騙罪判處有期徒刑11年，並處罰金10萬元（人民幣，下同，約1.4萬美元）。

上游新聞報導，據檢察機關查明，王某2016年前往海外就讀高中，2018年9月被國外一所名校錄取本科。為支持兒子留學，原本經濟條件有限的父母在兩年間抵押、出售無錫兩套住宅，投入全部積蓄供其完成學業，並多次叮囑王某節儉生活。

2020年4月，受海外疫情影響，王某回中國進行線上課程，至2021年6月畢業。期間，他向父母謊稱計畫申請世界名校研究生，需要繳納高額申請保證金，並表示該筆資金只是短期凍結，無論申請成功與否都可退還。

為支持兒子繼續深造，王某母親自2021年1月起陸續向同事、鄰居及親友借款數百萬元，並將資金交給王某，作為所謂的「名校保證金」。

2022年7月，親友開始催討借款，王某謊稱保證金已退回帳戶，只因外匯結匯及銀行審核程序尚未完成，暫時無法提現。之後，面對父母追問，他仍以「審核未完成、即將到帳」等說法拖延。

因債務壓力增加，王母再次向弟弟借款35萬元應急，並承諾短期內還款。此後，王某父母持續向親友借款周轉，截至2022年12月，家庭累積債務近千萬元。

王某取得款項後，並未用於所稱的留學保證金，而是用於維持高消費生活。2019年12月，他在武漢某酒吧認識女友金某，明知家庭已變賣房產並負債，仍對外宣稱家境優渥，父母可提供高額生活支出。

2020年10月至2022年5月，王某頻繁向金某轉帳，支付高額旅遊、奢侈品購買、租房、購房及為女方親友購車等費用，累計花費900餘萬元。2022年5月兩人分手後，王某又與黃某交往，繼續進行送禮、購物及娛樂消費，金額近70萬元。

王某還利用修圖軟體偽造國外名校錄取邀請函、資產證明等資料，並長期租住高級酒店、豪華住宅，租用豪車及購買奢侈品，全力打造富家子弟人設。一直到2022年12月，王某舅舅發現情況異常，向警方報案，稱王某騙取多名親友資金，用於個人消費且無法償還。2023年7月，公安機關對王某涉嫌詐騙案立案偵查；2025年4月，案件移送濱湖區檢察院審查起訴。

檢察機關審查認定，王某留學歸國後，為維持奢侈生活，編造申請世界名校研究生、需繳納高額保證金的理由，在一年多時間內騙取父母向親友借款近千萬元，並全部用於個人消費，其行為構成詐騙罪。

檢察官表示，該案涉及利用親情與信任，是典型的「殺熟式」詐騙。提醒親屬、親友間進行大額資金往來時，應核實借款原因及資金用途，防範財產風險。

精華 FAQ

  • 他謊稱要申請牛津大學等世界名校研究生，需先繳納高額保證金，並說資金只是短期凍結、日後可退回，藉此誘使父母向親友借款。

  • 王某並未把錢用於留學，而是大量花在女友與個人享樂，包括旅遊、奢侈品、租房購屋、購車及高級酒店、豪車租用等，累計金額極高。

  • 檢察機關認定王某利用親情信任編造留學保證金名目，騙取家庭與親友資金近千萬元，構成詐騙罪；法院判處他有期徒刑11年，並罰金10萬元。

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