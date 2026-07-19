「中國達人秀」選手移居紐西蘭變教主 還涉殺人棄屍

劉凱瀟曾參加「中國達人秀」。(視頻截圖)

曾參加「中國達人秀」的38歲劉凱瀟，移居紐西蘭 後自封宗教領袖，涉嫌綁架並殺害一名70歲女信徒，還將遺體棄置海中。紐西蘭法院日前裁定他與妻子綁架、非預謀殺人、不當處置屍體及企圖妨礙司法公正等多項罪名成立，預計8月宣判。

綜合港媒及紐西蘭媒體報導，案件源於2024年3月，奧克蘭 港口發現一具以多層塑膠袋包裹的女性浮屍，警方確認死者為來自中國海南的70歲婦人王書來。

調查發現，王書來為追隨劉凱瀟，2023年8月從中國前往紐西蘭，入住劉凱瀟住所「The Ark（方舟）」。檢方指出，劉凱瀟自2017年移居紐西蘭後開始自封宗教領袖，信徒稱他為「Lord（主）」或「Master（主人）」，其妻則被稱為「Queen（王后）」。他透過錄製歌曲及網路影片傳教，內容圍繞救恩、耶穌等主題。

檢方估計，至少有37個家庭追隨劉凱瀟，王書來屬於其中的「第12號家庭」。警方在住處查扣日記、筆記及信件，顯示信徒平日學習經文、照顧孩子、種菜及做家務，部分女性還簽署所謂的「身體之約」，承諾向劉凱瀟奉獻身體與靈魂，內容包括自願與他相愛、結婚、生育及共同生活。

檢方表示，王書來因年紀較大，無法適應當地生活，經常因跪姿不直、吃飯太慢、上廁所太久等，被指違反「家規」，遭要求「悔改」。

2024年3月，王書來企圖逃離「方舟」未果，控方指稱，她遭人以膠帶封口，再塞入行李箱，推斷可能因此窒息死亡，之後遭棄屍海中。

庭審期間，劉凱瀟夫婦否認綁架及非預謀殺人等指控，主張檢方未能證明王書來的確切死因，但陪審團仍裁定兩人多項罪名成立。此外，劉凱瀟母親被判綁架罪成立，父親則因不當處置屍體罪成，法院將於8月量刑。

劉凱瀟移居紐西蘭後自封宗教領袖。(視頻截圖)