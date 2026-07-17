重慶山崩8死34失聯 官方指房屋深埋搜救困難

7月17日上午9時許，重慶市彭水苗族土家族自治縣漢葭街道烏江沿岸發生山體崩塌，多棟民房被掩埋，有人員被困。目前，應急、消防等部門專業救援力量正會同屬地開展救援處置工作。圖為救援人員攜搜救犬在崩塌現場搜救。 (中新社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 重慶彭水縣山崩造成8死、10傷、34人失聯。

重慶彭水縣山崩造成8死、10傷、34人失聯。 重點二： 崩塌體巨大且臨近烏江，搜救作業面臨困難。

崩塌體巨大且臨近烏江，搜救作業面臨困難。 重點三：當地已啟動一級應急，超過800人投入救援。

重慶市彭水縣17日發生山崩，造成8死、10傷、34人失聯。據中國官媒新華社，由於崩塌體巨大，房屋掩埋深，加上崩塌現場臨近烏江，大型機械救援作業不便，搜救困難。

陸委會透過新聞稿表示，對於中國重慶彭水縣發生山崩事故，政府向中國大陸有關方面表達深切慰問與關心，衷心祈願傷亡減至最低，期盼災區搶救工作順利，災民可以儘速重建家園、重回安穩生活。

彭水縣漢葭街道昨天上午發生山體崩塌，據新華社今天凌晨的消息，截至目前，共8人遇難、34人失聯，另有10人受傷。當地已啓動地質災害一級應急措施，共800餘人、1100餘台（套）各型裝備在現場進行搜救相關工作。

新華社記者描述現場稱，由於崩塌體巨大，房屋掩埋較深，且崩塌現場臨近烏江，大型機械救援作業不便，搜救困難。

重慶市專業應急救援總隊總隊長萬平指出，各現場救援力量分工合作，已在崩塌體上方開闢出兩個作業點，利用搜救犬、生命探測儀等進行淺表搜救，利用挖土機作業進行深層搜救，並準備在烏江上新增第3個作業點，進一步提高救援效率。

崩塌現場周邊已安全撤離1100餘人。彭水縣漢葭街道黨工委書記張軍表示，撤離民眾透過投親靠友、轉移到彭水縣城相關飯店等方式進行安置。

彭水自治縣規劃自然資源局長王傳軍表示，經地質專家現場勘測研判，這次山體崩塌屬大型地質崩塌災害，崩塌體總長約60公尺、高約30公尺、厚約10公尺，總體積達1.8萬立方公尺，其中最大單體危岩體積約3000立方公尺。災害區域山體地勢陡峭，地質隱患隱蔽性強、突發機率高、預判難度大，具備極強的不可預見性。

7月17日上午9時許，重慶市彭水苗族土家族自治縣漢葭街道烏江沿岸發生山體崩塌，多棟民房被掩埋，有人員被困。應急、公安、消防等部門專業救援力量正會同屬地開展救援處置工作。目前搜救工作正在全面開展。圖為搜救現場。 (中新社)