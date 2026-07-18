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一句話惹殺機 21歲女子命喪家中 兇手竟是生父

中國新聞組／北京18日電
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警方趕到現場發現劉清屍體，並推斷嫌犯應該是近距離將其刺死。（視頻截圖）
警方趕到現場發現劉清屍體，並推斷嫌犯應該是近距離將其刺死。（視頻截圖）

北京社區近日發生一起命案，21歲女子劉清被發現陳屍家中，其父劉明報案稱返家後發現女兒遇害；警方到場後察覺多處疑點，經調查後確認劉明涉有重嫌，最終劉明坦承是殺害女兒。綜合央視網報導，21歲女兒揚言「告他強姦」，一句話引發殺機。

據報導，警方指出，劉明到案發現場後即自行聯繫殯儀車輛，此舉引起辦案人員注意。警方隨後一面排除其他涉案可能，一面暗中蒐證。調查發現，劉明先前堅稱案發前未曾返家，但監視器畫面顯示他當天曾多次進出社區，且拍到他以紙巾擦拭手部傷口。在相關證據前，劉明最終承認犯案。

據悉，劉清出生後，其母親罹患產後憂鬱症，父母隨即離異，劉清自幼由姑姑撫養，直到15歲才返回與父親同住。同住後首個除夕夜，劉清曾一度輕生未遂，僅受輕傷。此後她輟學並開始交往男友。友人與男友表示，劉清平時開朗熱情，但在父親面前態度明顯不同。

報導指出，警方通報，案發當天劉清返家後一度轉身欲離開，卻遭劉明拉住，雙方隨即發生爭執，劉清怒罵父親，並揚言若劉明再有不當肢體接觸，將以強姦罪對其提告。警方表示，這番話促使劉明萌生殺人滅口念頭，最終將女兒刺死，並偽造現場、把遺體拖入浴室。警方並指出，劉明當時原有機會施救，但因認為「有她沒她都一樣」而放棄，也因此誤導了偵查方向。

北京理工大學法學院教授周振傑就本案表示，劉明故意殺害親生女兒，依法構成刑法第232條規定的故意殺人罪。他指出，此案屬直系血親相殘，動機性質惡劣，嚴重違背倫理，對家庭與社會造成負面影響；周振傑並引述最高法院相關規定指出，對故意殺人等嚴重暴力犯罪，司法機關應依法從重量刑。

監視器畫面顯示，劉明把劉清帶回家。（視頻截圖）
監視器畫面顯示，劉明把劉清帶回家。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 死者是21歲女子劉清，嫌犯則是其父親劉明。劉明先報案稱返家發現女兒遇害，但警方勘查後認為疑點重重，進一步調查終於鎖定他涉案，最後他也坦承犯下殺害親生女兒的罪行。

  • 警方發現劉明到案發現場後急著聯繫殯儀車，且他聲稱案發前沒回家，卻被監視器拍到多次進出社區，還有擦拭手部傷口的畫面。這些矛盾與證據讓警方逐步排除其他可能，最終逼出他的供詞。

  • 報導指出，劉清曾揚言要以強姦罪控告父親，疑因此激怒劉明而起殺意。法學教授指出，劉明故意殺害親生女兒，已構成刑法第232條故意殺人罪，屬直系血親相殘，依法應從重量刑。

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