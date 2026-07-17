重慶「山體坍塌」壓垮多棟住宅 傷亡情況未明

重慶彭水山體坍塌現場，至中午已救援出8人。（取材自央視新聞）

中國又發生自然災害，這次重慶彭水縣一處突發山體坍塌，導致下方多棟住宅被壓垮，目前傷亡情況不明。

綜合新華社、澎湃新聞等消息，當地時間17日上午9時許，重慶彭水苗族土家族自治縣漢葭街道突發山體垮塌，導致下方多棟居民樓垮塌，有人員被困。中國應急管理部部長張成中率工作組趕赴現場指導救援處置，副部長徐加愛持續調度。應急管理部調派自然災害工程應急救援中心（中國安能集團）專業救援力量100人攜帶裝備趕赴現場處置。綜合性消防救援隊伍49車206人已赴現場開展救援。

「彭水發布」午間指出，經初步核實，17日8時許，社區網格員發現有零星落石後緊急預警，屬地迅速組織60餘名群眾全部安全轉移。轉移過程中發生山體滑坡，部分人員被埋，具體人數待進一步核實。

截至11時38分，已搜救出8名被困人員，並立刻送醫救治，均暫無生命危險。官方並稱目前搜救工作正在全面開展。

事發現場旁邊家具城工作人員王先生表示，今天上午9時多，他在家具城裡工作，突然聽到一聲巨響，他跑出來一看，才知道旁邊發生了山體垮塌，並壓塌了房屋。「有好幾幢（樓房），差不多都是五六層，住的有人」，王先生看到有人員被埋，但具體有多少人他並不清楚，現在他和其他人已撤離到安全地帶，消防車、救護車都來了。

重慶彭水山體坍塌現場，多棟住宅被壓垮。（取材自央視新聞）