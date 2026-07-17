中國夫妻印尼浮潛遭巨浪捲走亡 警：未穿救生衣也無人監管

網友發布的救援現場圖片。（取材自極目新聞）

7月15日，一對中國夫婦赴印尼 度蜜月，在印尼科莫多國家公園凱洛爾島浮潛時，遭遇巨浪遇難，遺體已尋獲。據當地警方說，兩人均未穿救生衣，且現場無導遊、無安全員，即全程無人監管，確切溺亡原因仍待調查。據曾前往當地浮潛的中國遊客表示，當地浮潛業缺乏統一管理，所謂「嚮導」常只是一般船員，甚至鼓勵遊客為潛得深一點拍照打卡就不要穿救生衣。

據極目新聞報導，這對中國籍夫妻，丈夫30歲、妻子29歲，此次前往印尼是新婚蜜月旅行，兩人搭乘「KM Rinca Story」號開放式甲板旅遊船，從拉布安巴霍出發參加兩日跳島遊，登島徒步後就雙雙下海浮潛。

印尼警方表示，這對夫婦在浮潛時遭遇巨浪被捲走，疑因體力透支溺水死亡，二人下水時「未穿救生衣也無人監管」。女性遇難者約12時45分被救援人員發現救上岸，現場搶救十多分鐘後送醫最終不治；男性遇難者於16時44分在約23米深的海底、距事發地約388米處被發現遺體。由於兩人是自行下水，印尼警方認定不屬於旅遊船航行事故，目前仍在調查。

印尼科莫多國家公園。（取材自極目新聞／圖源：印尼國家旅遊局）

印尼科莫多國家公園是浮潛運動愛好者的嚮往之地，以景色優美聞名。一位體驗過科莫多浮潛的網友稱，因為浮潛所在的水位通常比較淺，有些人可能會忽視穿救生衣和腳蹼，但實際上科莫多海況複雜，暗流很多，不穿救生衣存在很大的風險。

2025年7月，來自廣東的遊客唐女士也曾在科莫多浮潛，她表示，當地潛水業缺乏統一管理，不少嚮導及遊客的安全意識也較為淡薄，在同一片浮潛區域，會有非常多的船家載客下水，通常2名本地嚮導帶10來個遊客，這裡海水很深，浪也大，對於水性不好的人來講，加上語言不通，經常會與自己的嚮導「失聯」。

而且所謂「嚮導」其實就是水性較好的本地船員，與專業潛水教練有很大區別，有時他們還會鼓勵遊客不穿戴救生衣，因為不穿救生衣可以下潛得更深一點，看到的景色更好一點。但實際上水下暗藏著很多暗流，想要游出會耗費很多體力。遊客不穿救生衣的另一個原因可能是，很多外國人很少穿救生衣，使得穿救生衣反倒「格格不入」。

去年在科莫多體驗浮潛時，唐女士即使穿了救生衣，還是遇到了一定危險，嗆了幾口海水。「在海裡游泳非常費勁，浪會把人愈推愈遠。剛開始有體力還好，返程游回去時候就很困難。船停得很遠，我幾乎耗盡了所有的體力才爬回船上，以至於後面的項目我都選擇放棄了」。