山西男酒後刺死妻 伴屍2天報警 兒出具諒解書讓他逃死 網炸鍋

示意圖。（取材自紅星新聞）

山西省許姓男子與馬姓妻子常年不睦，某日許男又在家中酗酒，馬女氣得從廚房拿水果刀數落，許男直接撩起上衣挑釁稱「你捅死我吧」，馬女持刀劃傷許男胸腹部、額部，許男暴怒，拿來一把木柄尖刀就朝馬女胸腹部等要害部位連捅數刀致死。一審法官後來對許男判處無期徒刑，未處極刑的理由之一是「其兒子出具諒解書」。案經媒體披露後，許男兒子慘遭網暴。

光明網引據此案一審判決書指出，許男與馬女是夫妻但關係不睦，馬女常年在外租住。2023年8月11日至14日，當地舉辦藝術節「唱戲」，馬女從縣城回到村裡幫忙做飯掙錢，同年8月16日凌晨2時許回到家中後看見丈夫許男正在飲酒，二人發生口角。

丈夫許男見對方不停地數落自己，便稱「來你把我弄死算了」，馬女從廚房拿一把水果刀坐在床前繼續數落，許男去馬女跟前撩起上衣稱「來，你捅死我吧」，馬女持刀劃傷許男胸腹部、額部，暴怒的許男從廚房拿一把木柄尖刀對馬女胸腹部等部位連捅數刀致其死亡。

許男於同年8月18日主動報案並在現場等候，接受訊問時坦承殺妻。經鑑定，馬女是單刃類銳器刺入脾腎破裂致創傷性、失血性休克死亡。許男傷情輕微。此外，夫妻二人的兒子對許男出具了諒解書，請求司法機關對許男酌情從寬處罰。

許男和馬女的兒子在證詞中說，父母兩人關係不好，「父親許男從我記事起就喜歡喝酒，而且經常和母親吵架，還常打母親和我，我母親從村裡到縣城打工，也不願意回家，經常就在縣城租的房子住，但我媽偶爾也會回去看看我爸」。

許男在供述中稱，在捅刺妻子馬女後他開始哭，哭完以後又喝了一些白酒躺到了床上，「就這樣迷迷糊糊睡了兩天，到了事發後兩天的8月18日早上，因為沒菸了，他外出買菸後報了警。

法院經審理後認為，被告人許男衝動、偏激，持刀捅刺馬女要害部位，故意非法剝奪馬女生命，其行為構成故意殺人罪。許男犯罪後能自動投案，如實供述罪行，構成自首，馬女之子出具了諒解書，對許男可酌情從輕處罰。一審山西省晉中市中級法院以犯故意殺人罪判處許男無期徒刑，剝奪政治權利終身。

此案經媒體披露上了熱搜，大批網民不諒解兒子出具諒解書，批評：「生了塊叉燒」，「說他爸經常飲酒，還會家暴他和他媽，結果他諒解了」，「應該是死刑的，這個轉折真神」，「養兒防止活到老」，「這也能原諒嗎？」，「中國女人一輩子為了兒子重男輕女，看不起女兒，最後被兒子背刺」。也有網民認為其兒子會出具諒解書，可能是因為「已經失去一個媽媽了，不想再失去一個爸爸」。