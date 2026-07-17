9年不查帳？安徽飲料店闆娘帳戶被刷「百萬流水」還辦貸款

女子帳戶憑空被轉走百萬元，還出現了她不知情的貸款。(取材自蓬勃新聞)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 安徽郭女士飲料店帳戶9年未察覺異常流水，最高單筆達160萬元。

安徽郭女士飲料店帳戶9年未察覺異常流水，最高單筆達160萬元。 重點二： 帳戶疑遭辦理30萬元貸款，合約簽名非本人，原件又無法鑑定。

帳戶疑遭辦理30萬元貸款，合約簽名非本人，原件又無法鑑定。 重點三：監管稱銀行管理不善但難認定冒簽或資金不明，律師指可依法投訴。

安徽郭女士經營多家飲品店，名下一個店面收款帳戶2016年出現多筆她不認識的大額轉入與轉出紀錄，金額最高達160萬元(約23.6萬美元)，而她在2025年4月才發覺。由於帳戶曾由她任職銀行的前夫代為管理，前夫否認涉入後，她反覆向銀行討要說法，一年多過去「異常流水」仍沒有獲得清晰解釋。

海南廣播電視總台「直播海南」報導，帳戶流水顯示，最早一筆異常交易可上溯至2016年。一筆標註「放款」的160萬元於2016年3月29日入帳，當天隨即拆分成9筆「還款」轉出至三個她素不相識的帳戶。此外，2016年3月28日與2019年4月11日，該帳戶先後收到胡姓人士轉入的100萬元與150萬元，資金用途不明，也未見任何迴轉紀錄。郭女士強調，這些交易對手她一個都不認識，從無生意往來，已直接向銀行總行投訴。

該帳戶原是郭女士其中一家飲品店的日常收款帳戶，每天有數百筆十幾元、幾十元的小額進帳，大額資金因此淹沒其中，加上她疏於對帳，長期未察覺異常。與銀行交涉過程中，她意外發現一份以自己名義「簽訂」的貸款 合約，落款2015年6月5日、金額30萬元，顯示已結清，但她指出合約簽名並非本人筆跡，也從未收到過任何貸款。她試圖委託鑑定機構進行筆跡鑑定，卻因銀行以檔案不得帶出為由拒絕提供合約原件，鑑定因此陷入僵局。

值得注意的是，涉事帳戶此前曾由郭女士的前夫代為管理，而前夫正是該銀行職員。對於這些不明流水與貸款，前夫已明確否認與其有關，並將郭女士的微信封鎖。

報導指出，事情發酵一年多，銀行雖多次與郭女士接觸，但對異常流水始終未能給予合理解釋，也未提供交易對手的身份及資金背景。郭女士無奈表示，銀行曾建議她可提告，然而帳戶明細上僅能看到交易對手姓名，全無其他身份資訊，連被告對象都無法確定。

郭女士其後將相關材料舉報至國家金融監管總局亳州監管分局。該局回覆稱，經調查，無法認定貸款合約遭他人冒簽、銀行工作人員利用職務便利辦理貸款，或帳戶資金流向不明等問題。不過，回覆同時指出，該銀行「存在貸款調查不充分、貸後管理不到位的問題」，並「存在員工行為管理不到位的問題」，將依實際情況採取相應監管措施； 若涉及欺詐、騙取等情況，建議向公安部門反映。

河南予瑞律師事務所律師李華陽指出，郭女士與銀行構成服務合同法律關係，享有帳戶資金數額、出入情況及資金流向的知情權，銀行拒絕提供相關資訊已屬違規；郭女士可向金融行政管理部門投訴，主管部門應立案查處。