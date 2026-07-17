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山城崗位高危？四川副省長黃瑞雪「不幸離世」 網傳辦公室自縊

中國新聞組／北京17日電
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四川省政府副省長黃瑞雪因突發疾病經搶救無效，15日不幸離世，享年54歲。(取材自...
四川省政府副省長黃瑞雪因突發疾病經搶救無效，15日不幸離世，享年54歲。(取材自農視網)

AI摘要

文章摘要整理：

四川副省長、公安廳長黃瑞雪傳出15日晚離世，官方指其因突發疾病搶救無效，不過網路與港媒同時流傳他在辦公室自縊的說法，引發外界高度關注。

中國網絡16日上午盛傳四川省副省長、公安廳長黃瑞雪非正常死亡。官方下午通報，據四川省黃瑞雪治喪工作小組消息，四川省政府副省長，公安廳黨委書記、廳長黃瑞雪因突發疾病經搶救無效，於15日晚8時30分不幸離世，享年54歲。港媒報導，官方訃告使用「不幸離世」，暗示非正常死亡。

四川官媒「川觀新聞」報導，官方稱黃瑞雪因突發疾病經搶救無效「不幸離世」。但綜合中央社、香港明報報導，網絡盛傳，黃瑞雪在南京參加全國公安廳局長座談會返回成都後，15日晚在辦公室自縊去世。

X平台(前身為推特Twitter)帳號「文森特」發帖稱，「四川省副省長，省公安廳廳長黃瑞雪在參加完全國公安廳局長座談會返回成都後，昨晚(15日晚)在辦公室自縊去世。」

網民留言，「要真是這樣，被保護的大佬要安頓好他的家人了」、「前有葉寒冰，後有黃瑞雪」。據報導，葉寒冰是黃瑞雪的前任，2025年5月落馬。

港媒報導，官方訃告使用「不幸離世」，一般指非正常死亡，近年包括重慶市委副書記任學鋒、天津市長廖國勛、海關總署長俞建華、重慶副市長兼公安局長張安疆等。

黃瑞雪，1972年2月出生，江西人，早年曾在公安部國內安全保衛局工作，2013年9月擔任青海省公安廳副廳長。兩年後，他重返公安部任辦公廳副主任，並於2019年出任刑偵局政委，2020年8月任公安部辦公廳主任，後來擔任甘肅副省長、公安廳長，去年接替落馬的葉寒冰擔任四川副省長、公安廳廳長。

黃瑞雪最近一次公開亮相，是在四川省公安廳7月1日舉行的慶祝中國共產黨成立105年升旗典禮上；根據四川公安公號消息，黃瑞雪帶領在場人員宣讀入黨誓詞並發表演說。而重慶市副市長、公安局長張安疆今年5月因病離世後，網路輿論一度掀起有關山城「刀把子」是高危險崗位的討論。

不過，中國國務院宣布免去譚權的公安部長助理職務。譚權已經現身重慶高層會議，預料接替5月「不幸離世」的張安疆擔任副市長兼公安局長。

精華 FAQ

  • 四川方面通報稱，黃瑞雪因突發疾病經搶救無效，於15日晚8時30分不幸離世，享年54歲；官方並未在通報中證實任何自縊或其他非正常死亡說法。

  • 網傳說法指黃瑞雪在參加全國公安廳局長座談會返回成都後，15日晚於辦公室自縊身亡；相關說法在社群平台流傳，但目前仍屬未經官方證實的消息。

  • 黃瑞雪最近一次公開亮相是在7月1日的升旗典禮，並帶領宣誓發言；他曾任公安部多個職務，後歷任甘肅、四川公安系統要職，接替落馬的葉寒冰。

香港

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