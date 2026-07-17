5年商訟1691起…LV告茉莉奶白 BBC：贏了官司輸輿論 中掀抵制潮

LV門店外。(取材自藍鯨新聞)

AI摘要 文章摘要整理： LV在中國告贏茉莉奶白商標侵權並獲賠1030萬元後，引發網民強烈反彈，輿論批其濫用維權、文化挪用，並帶動門店冷清與二手價格下跌。

國際奢侈品牌LV（路易威登）以「四葉花卉」圖案商標侵權為由告贏中國茶飲品牌茉莉奶白並獲判賠1030萬元人民幣（約152萬美元）之後，引發中國網民怒火，再扒出最近5年LV在中國發起近1700起商標訴訟，甚至國家知識產權局也告上法院，這讓中國輿論和網民都看不下去，近在網上掀起全網抵制LV浪潮。據報導，上海等多地的LV門店排隊盛況已不再，二手市場價格跳水。英媒形容，LV「贏了官司輸了輿論」，司法判決之後再被網路審判。

據英國廣播公司（BBC）報導，6月29日，蘇州市中級人民法院一審判決中國茶飲品牌茉莉奶白侵犯LV共七件「四葉花卉」圖形商標專用權，責令其主體公司賠償經濟損失合計1030萬元。三天後，判決細節被媒體披露並衝上熱搜，相關話題閱讀量短時間突破4億，熱搜詞條變成了「茉莉奶白輸了官司贏了民心」，網民還翻出唐代建築與器物上的「寶相花」紋樣，逐條比對LV的四葉花卉圖形，認為這本是中國傳統公共文化符號。

於是，有愈來愈多的消費者排隊購買茉莉奶白表達支持，這波熱潮點燃社交媒體。不少網民再扒出LV在中國維權規模驚人，近5年在華商標維權訴訟達1691條，僅2026年就新增56條，被告名單涵蓋百貨、物業、科技公司及社區小店，索賠金額從數萬元至上百萬元不等，甚至六度控告國家知識產權局，此案7月16日在北京知識產權法院公開審理，涉及商標行政糾紛案，原告是路易威登馬利蒂（LV品牌的母公司），當天未宣判。

不過對LV動輒維權舉動的怒火持續在網上發酵，大批網民發起拒買及抵制LV行動，並怒批「LV徹底瘋狂了」，「這是強盜吧？中國的東西，成了它家的專利」、「離國內徹底封不遠了吧」、「LV是要放棄中國市場了吧」、「真的吃相太難看，以後再也不買了」、「他們就是要壟斷中國的文化符號」。

輿論則批評LV「贏了官司輸了人心」，近似「降維打擊」。輿論發酵後，LV各大平台官方帳號停更近半月，評論區湧入近萬條指責LV文化挪用、吃相難看的留言，投訴內容點讚超10萬。

據大河報報導，在網上抵制聲浪發酵後，上海市中心多間LV門店以往常見的排隊圍欄與等候客流，如今已難覓蹤跡。在轉售市場，LV多款熱門包袋正經歷一輪明顯減價潮，近年爆款Carryall小號手袋官方售價2萬3000元，網購平台全新款已跌至1萬9000元；曾被視為通勤標配的Neverfull小號手袋，公價1萬4400元，同平台8.5成新已跌至4219元，僅原價三成。

多間二手奢侈品店表示，近期LV行情幾乎是一路下探，有商家稱：「現在LV風評太差了，最近跑來出包的顧客太多了，根本收不過來。」

二手市場價格跳水。(取材自大河報)