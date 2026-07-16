我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美6月零售銷售符合預期 美股期指仍跌

默克藥廠膽固醇口服新藥 獲FDA核准

芝麻醬加1物 北京岳父毒死女婿 「買10克…能毒死千人」

中國新聞組／北京16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為庭審現場 。（取材自檢察日報）
圖為庭審現場 。（取材自檢察日報）

北京一名毛姓男子去年6月底因身體不適送醫，被診斷為秋水仙鹼中毒，經搶救後仍不治身亡。檢方調查發現，毛男家中冰箱內的芝麻花生醬遭人摻入秋水仙鹼，涉案者為其王姓岳父。庭審中，王男辯稱購買秋水仙鹼是為治療偏癱，但公訴人當庭反駁：「你所購買的10克純度為98％的秋水仙鹼，劑量可以毒死上千人。」檢方另指控王男涉嫌詐騙現任妻子，其兒子及劉某則因協助藏匿遭依涉嫌窩藏罪起訴。

檢察日報報導，毛男於2025年6月底因身體不適就醫，檢驗確認為秋水仙鹼中毒，經搶救無效身亡。案發後，王姓岳父得知消息即離家藏匿，並在其與前妻所生兒子及劉某協助下持續逃逸，最終遭警方查獲。

辦案人員在毛男住處冰箱內的芝麻花生醬中，檢出主要用於預防和治療急性痛風發作的強效消炎藥「秋水仙鹼」，並查出王姓岳父曾透過網路搜尋、購買秋水仙鹼。庭審時，王男否認投毒，辯稱購買藥物僅為治療自身偏癱。

據報導，公訴人從購買用途、純度、數量及購買方式逐一駁斥，指出秋水仙鹼雖可作藥物，但必須依醫囑使用，而王男購買的是10克、純度98％的原料，其劑量遠超醫療用途，不足以支持其治病說法。

檢方表示，本案投毒手法隱密，沒有直接證據，且王男始終否認犯案，與死者表面上也沒有明顯恩怨，因此案件主要依靠間接證據建立完整證據鏈。

公訴人在庭上透過遞進式訊問、出示九組關聯證據，並就毒物鑑定爭議提出專業說明，完整重建案件經過。檢方指出，王男曾以虛構身分購買秋水仙鹼，假借購屋名義前往被害人住處踩點，並私自配製住家鑰匙，顯示犯案具有預謀；案發後又立即潛逃藏匿，相關行為相互印證，足以證明故意殺人犯行。

圖為涉案的芝麻醬等 。（取材自檢察日報）
圖為涉案的芝麻醬等 。（取材自檢察日報）

精華 FAQ

  • 毛姓男子經診斷為秋水仙鹼中毒後不治，檢方調查發現，毒物被摻入他家冰箱內的芝麻花生醬中，屬於隱密投毒手法。

  • 檢方指出，王男曾以虛構身分購買秋水仙鹼，又假借購屋名義前往被害人住處踩點，還私自配製住家鑰匙，案發後立即逃逸，顯示事前計畫周密。

  • 王男聲稱購買秋水仙鹼是為治療偏癱，但公訴人指出其購買的是10克、純度98％的原料，劑量遠超醫療用途，足以支持其並非正常用藥的判斷。

上一則

香港書店因「唯紅花綻放」遭查 梁文傑：建議大家買來看

下一則

巴紐關閉「台北經濟辦事處」中國：一中原則是人心所向

延伸閱讀

雇主說「別進屋」 瀋陽保潔阿姨闖入偷黃金、全家連夜逃

雇主說「別進屋」 瀋陽保潔阿姨闖入偷黃金、全家連夜逃
吉林男健行遭7狗狂咬10分鐘 全身縫300多針 狗主人下場出爐

吉林男健行遭7狗狂咬10分鐘 全身縫300多針 狗主人下場出爐
男子四川山區撿菌子失蹤 三天後找到遺體…旁有熊糞

男子四川山區撿菌子失蹤 三天後找到遺體…旁有熊糞
中籍女醫師在柬被砍34刀「先殺後姦」 半年第3起華人遇害

中籍女醫師在柬被砍34刀「先殺後姦」 半年第3起華人遇害

熱門新聞

央視公布的長征十號乙運載火箭由海上平台回收，號稱是全球首次運載火箭「網繫回收」。（取材自央視新聞）

緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球

2026-07-10 02:00
中國青年作家蔣方舟論文造假事件出現翻轉結果，中國人民大學13日晚間發布一則通報，宣布撤銷蔣方舟的碩士學位。(新華社)

人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理

2026-07-13 11:54
男子解救大蛇，反遭「鎖喉」。(取材自都市快報橙柿互動)

現實版「農夫與蛇」 浙男救大蛇反遭鎖喉 情急剪斷牠的牙

2026-07-10 10:30
河南西瓜滯銷，路邊停滿了賣瓜的車。 （視頻截圖）

便宜到爆…50元買1000斤西瓜 河南瓜農：1斤不到1分錢

2026-07-12 06:30
示意圖。(路透)

英專家：中國正為隔離台灣做準備 威脅國際貿易安全

2026-07-09 17:28
中國愈來愈多年輕人開始立遺囑。（視頻截圖）

中19歲大學生立遺囑 2000萬財產全留給髮小 藏辛酸原因

2026-07-09 08:30

超人氣

更多 >
迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙

迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙
140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架

140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架
成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定

成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定
梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒
世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受

世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受