芝麻醬加1物 北京岳父毒死女婿 「買10克…能毒死千人」

圖為庭審現場 。（取材自檢察日報）

北京一名毛姓男子去年6月底因身體不適送醫，被診斷為秋水仙鹼中毒，經搶救後仍不治身亡。檢方調查發現，毛男家中冰箱內的芝麻花生醬遭人摻入秋水仙鹼，涉案者為其王姓岳父。庭審中，王男辯稱購買秋水仙鹼是為治療偏癱，但公訴人當庭反駁：「你所購買的10克純度為98％的秋水仙鹼，劑量可以毒死上千人。」檢方另指控王男涉嫌詐騙現任妻子，其兒子及劉某則因協助藏匿遭依涉嫌窩藏罪起訴。

檢察日報報導，毛男於2025年6月底因身體不適就醫，檢驗確認為秋水仙鹼中毒，經搶救無效身亡。案發後，王姓岳父得知消息即離家藏匿，並在其與前妻所生兒子及劉某協助下持續逃逸，最終遭警方查獲。

辦案人員在毛男住處冰箱內的芝麻花生醬中，檢出主要用於預防和治療急性痛風發作的強效消炎藥「秋水仙鹼」，並查出王姓岳父曾透過網路搜尋、購買秋水仙鹼。庭審時，王男否認投毒，辯稱購買藥物僅為治療自身偏癱。

據報導，公訴人從購買用途、純度、數量及購買方式逐一駁斥，指出秋水仙鹼雖可作藥物，但必須依醫囑使用，而王男購買的是10克、純度98％的原料，其劑量遠超醫療用途，不足以支持其治病說法。

檢方表示，本案投毒手法隱密，沒有直接證據，且王男始終否認犯案，與死者表面上也沒有明顯恩怨，因此案件主要依靠間接證據建立完整證據鏈。

公訴人在庭上透過遞進式訊問、出示九組關聯證據，並就毒物鑑定爭議提出專業說明，完整重建案件經過。檢方指出，王男曾以虛構身分購買秋水仙鹼，假借購屋名義前往被害人住處踩點，並私自配製住家鑰匙，顯示犯案具有預謀；案發後又立即潛逃藏匿，相關行為相互印證，足以證明故意殺人犯行。

圖為涉案的芝麻醬等 。（取材自檢察日報）