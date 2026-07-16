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粵女在家煲湯飄出「屍臭味」 鄰居招來警察 上門一看傻眼

中國新聞組／廣州16日電
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廣東女子煲的這鍋湯被鄰居認為飄出屍臭味，嚇得報警。（視頻截圖）
廣東女子煲的這鍋湯被鄰居認為飄出屍臭味，嚇得報警。（視頻截圖）

廣東一名女子近日在家中煲湯，不料驚動了鄰居，鄰居隔著牆聞到令人想嘔吐的腐壞酸臭味，以為女子家裡有死屍飄出屍臭味，嚇得報警。民警上門後，為求慎重再三排查，確認只是煲湯，會傳出酸腐味是因她煲的是已傳承了上千年的特色美食「臭屁醋」，愈臭愈好喝，還有「北有臭豆腐，南有臭屁醋」之稱，讓女子也為驚動了鄰居感到無奈。

誰能想到在家好好煮個湯，還能把警察招來？據網易報導，廣東中山最近就出了這麼件啼笑皆非的事。7月15日，廣東中山一名陳姓女子本來想著在家煲一鍋臭屁醋補補，這種醋是廣東當地傳承了上千年的特色美食，經過發酵製成，聞著酸臭濃烈，喝起來卻鮮香開胃，不少本地人隔三岔五就要煮上一鍋，還被叫作「長壽醋」。

陳女開小火慢燉了一個半小時，湯味兒愈飄愈遠，可把隔壁沒吃過臭屁醋的鄰居嚇壞了：這股酸臭味穿透力極強，愈聞愈像腐壞的異味，愈想愈害怕，以為女子有腐爛的死屍，或是女子死在了家中無人知曉，直接撥打報警電話求助。

民警抵達現場排查了老半天，最後才鎖定「異味來源」就是陳女砂鍋裡的一鍋靚湯，當場就鬧了個大烏龍。陳女說，「臭屁醋」口感獨特，酸臭交織，但是愈吃愈上頭。這次她搭配豬蹄燉煮，沒想到味道擴散範圍這麼大，驚擾到鄰居，她也特別無奈。

據羊城晚報，臭屁醋流行於廣州白雲區北部一帶，對於喜歡吃的人來說，其獨特的風味尤為出名，被廣州人稱為「液體榴槤」。臭屁醋是一種以粘米和水為主要原料發酵而成的醋，富含胺基酸、微量元素、維生素等營養物質，最開始是村民自釀給坐月子的產婦滋補，後來因為其具有補中益氣、消滯開胃的功效，在民間廣泛流傳食用。

2024年10月25日，釀醋技藝（白雲臭屁醋釀造技藝）成功入選白雲區第九批區級非物質文化遺產代表性項目，該技藝由白雲區謝氏一族歷經四代傳承，保留傳統製作方法，形成了自成一派的天然發酵工藝。選用糙米搭配無汙染的深井水或泉水，炒米時嚴控火候，炒乾不炒焦，再密封入壇發酵3至6個月，方能成就這壇酸香綿長的佳釀，也因此，白雲臭屁醋才做到「臭而不膩，鮮而綿密」，入口酸中帶微澀，回甘後滿是米香。

精華 FAQ

  • 她煲的是廣東傳統特色美食臭屁醋，屬於發酵醋料理。因為煲煮後散出強烈酸腐臭味，鄰居誤以為屋內有屍體或屍臭，驚慌之下才報警求助。

  • 民警到場後反覆排查，最後確認異味來源只是砂鍋裡正在煲的臭屁醋豬蹄湯，並非命案或腐屍。整起事件只是因特殊氣味太重，造成鄰居誤判而引發的烏龍。

  • 臭屁醋以粘米和水發酵製成，聞起來酸臭，入口卻鮮香開胃，還有補中益氣、消滯開胃的說法。白雲臭屁醋釀造技藝於2024年10月25日入選區級非遺，凸顯其傳統價值。

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