我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

炸雞柳重返好市多 華人好評：超越Popeyes

BBC直言英格蘭近60年最痛苦敗仗 災難性戰術給阿根廷可乘之機

廣西六藍水庫站長稱自潰壩無用、洩洪閘失靈 陸媒報導網上被刪

記者賴錦宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
廣西橫州六藍壩體共形成2處主要潰口，整體垮塌長度約140公尺。(取自紅星新聞)
廣西橫州六藍壩體共形成2處主要潰口，整體垮塌長度約140公尺。(取自紅星新聞)

7月5日，受颱風「美莎克」登陸後影響，廣西出現大範圍特大暴雨，7月6日凌晨，下游居住了十餘萬民眾的六藍水庫，水位超設計洪水位0.91公尺，官方當天早上6時開始洩洪，同日上午，六藍水庫壩體出現2處潰口，造成26人死亡、 7人失聯。六藍水庫站長謝植杰受訪時稱自潰壩無用、洩洪閘失靈。而水庫工作人員稱，「樣板工程」從未通過竣工驗收等重大人為與工程隱患，不過陸媒相關報導已被下架。

據《南方周末》，六藍水庫服務站站長謝植杰受訪時稱，在六藍水庫潰壩前的「24小時」的關鍵時刻，閘門故障、氣象預警失聯、自潰壩「功能失靈」及洩洪閘失靈。

報導稱，六藍水庫又名六蘭水庫，位於鬱江支流鎮龍江上游的河谷地帶，隸屬於廣西壯族自治區南寧市下轄的橫州市校椅鎮六藍村，是一座以灌溉為主兼有防洪、發電等綜合利用的水利工程。

作為橫州最大的中型水庫，始建於1958年的六藍水庫先後實施過大壩除險加固、灌區現代化改造工程。2025年，橫州水利局稱其實現了從「問題水庫」到「樣板工程」的蝶變。

自2026年7月6日六藍水庫出現潰口洪災以來，水庫服務站站長、37歲的謝植杰反覆回想水庫潰口的前夜，從泄洪時機、閘門狀態、聯動機制到主壩與自潰壩的工程質量，對每一環節都逐個審視。

針對外界質疑為何不更早開全閘洩洪，甚至傳言涉養魚戶利益。謝植杰回應，「灌溉調水由我們運行管理者調度，不受養魚戶影響。」他解釋，凌晨不開全閘的另一顧慮是未獲上級指令，且若深夜全開洩洪造成傷亡，「責任要算在水庫洩洪的頭上了。」

至於閘門故障原因，謝植杰稱不清楚。六藍水庫溢洪道2010年除險加固時才設置5孔閘門，此後沿用至今。2020年安全評價指金屬結構為B級，具安全運用條件。有設計人員分析，閘門設計本身無問題，但可能洪水已過頂，水壓過大致閥門無法升起。

更關鍵的是「自潰壩」未發揮作用。報導指自潰壩位於主壩東側，原設計當洪水漫頂時會被沖垮以泄洪，保住主壩。但此次主壩潰口，自潰壩卻完好無損。自潰壩由自然山坳開挖而成，岩層堅硬。2009年水庫加固設計報告提到，附近設有木材加工廠，進村道路經壩頂，土堤長期受車輛碾壓「土體相對密實，抗沖能力較高」，換言之，長年碾壓反而加固了本應自動潰決的壩體。

謝植杰坦言，若炸開自潰壩或可防止主壩潰口，但當時時間緊迫，服務站沒有炸藥，且下方鄧圩村住有逾7,000人，損失亦會巨大。此外「炸壩須上級批准，惟當日早上信號中斷，他致電市長11次均未接通，而服務站亦無衛星電話。」但該水庫多位工作人員稱，2009年的除險加固工程至今沒有通過竣工驗收。一位工作人員解釋，「竣工驗收不了，質量不過關」。

精華 FAQ

  • 六藍水庫在7月6日凌晨至上午發生潰口後，造成26人死亡、7人失聯。事故發生時下游約有十餘萬民眾受影響，災情與後續救援壓力都相當嚴重。

  • 他稱關鍵問題包括閘門故障、氣象預警失聯、自潰壩沒有發揮作用，以及洩洪閘未能正常運作，導致在暴雨與高水位下無法及時有效分洪。

  • 因為多名工作人員稱，2009年的除險加固工程至今未通過竣工驗收，顯示質量可能不過關；加上炸壩無法及時請示、通信中斷等管理問題，讓外界質疑整體防洪體系存在漏洞。

上一則

不只攝影作品有假 東莞書法獲獎作品 遭揪AI生成被除名

延伸閱讀

梅莎暴雨重創廣西 中國官方通報：洪災增至39死9失聯

梅莎暴雨重創廣西 中國官方通報：洪災增至39死9失聯
颱風帶來暴雨 中國廣西「50年一遇」洪水 淹至近2樓

颱風帶來暴雨 中國廣西「50年一遇」洪水 淹至近2樓
廣西洪水沖來千條眼鏡蛇 60歲婦人被咬不治 全村排雷式搜蛇

廣西洪水沖來千條眼鏡蛇 60歲婦人被咬不治 全村排雷式搜蛇
廣西無人機救災刷屏 外國網友：科技最美樣子

廣西無人機救災刷屏 外國網友：科技最美樣子

熱門新聞

央視公布的長征十號乙運載火箭由海上平台回收，號稱是全球首次運載火箭「網繫回收」。（取材自央視新聞）

緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球

2026-07-10 02:00
中國青年作家蔣方舟論文造假事件出現翻轉結果，中國人民大學13日晚間發布一則通報，宣布撤銷蔣方舟的碩士學位。(新華社)

人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理

2026-07-13 11:54
男子解救大蛇，反遭「鎖喉」。(取材自都市快報橙柿互動)

現實版「農夫與蛇」 浙男救大蛇反遭鎖喉 情急剪斷牠的牙

2026-07-10 10:30
河南西瓜滯銷，路邊停滿了賣瓜的車。 （視頻截圖）

便宜到爆…50元買1000斤西瓜 河南瓜農：1斤不到1分錢

2026-07-12 06:30
示意圖。(路透)

英專家：中國正為隔離台灣做準備 威脅國際貿易安全

2026-07-09 17:28
中國愈來愈多年輕人開始立遺囑。（視頻截圖）

中19歲大學生立遺囑 2000萬財產全留給髮小 藏辛酸原因

2026-07-09 08:30

超人氣

更多 >
迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙

迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙
梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒
成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定

成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定
140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架

140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架
世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受

世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受