穩定性驚人…無人駕駛「張雪機車」滑行3公里才倒下

現場拍攝畫面顯示，一輛摩托在車流中行駛，車座上卻不見騎手蹤影。(視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 浙江湖州一輛張雪820RR在高架橋上無人騎乘仍滑行約3公里，最終側翻路旁綠化帶；車主骨折住院，交警已調查。

一段時長1分22秒的視頻14日在網路熱傳，畫面拍攝於浙江湖州一處高架橋上，現場出現驚險一幕：一輛摩托車在車流中行駛，車座上卻不見騎手蹤影。目擊者15日表示，車輛自主滑行兩、三公里，最終倒在高架橋外綠化帶旁。當晚8時30分，「張雪機車」創辦人張雪通過社交平台帳號轉發了該視頻並表示，「居然能看到這樣的820RR，穩定性好到爆。希望車主安全，正在加急查詢車主。」晚9時左右，張雪又在留言區表示，已經聯繫上車主，骨折，正在醫院，沒有其他危險。

封面新聞報導，兩位現場目擊者15日均表示，這輛無人駕駛張雪機車自主滑行了兩公里至三公里，最終駛離高架橋，側翻在路邊綠化帶旁，未與其他社會車輛發生碰撞，事發後交警已趕赴現場處置。

視頻拍攝者李先生回憶，拍攝時間為14日下午4時57分左右，事發路段為湖州西塞山路上的高架橋上。「當時是我朋友開車，我坐在副駕。遠遠就看到這輛趴賽機車行駛狀態很反常，正常騎這類車，騎手都會俯身貼緊車身，但這輛車看著完全不像有人駕駛。我們慢慢靠近觀察，才發現車上根本沒人，我立刻拿出手機拍下了全過程。」

李先生表示，發現車輛無人駕駛時，他第一反應是擔心騎手的安危。「這條高架是單行道，不能掉頭折返，我們沒法掉頭尋找騎手，只能全程留意這輛機車的動向。」

李先生留意到，無人駕駛的摩托車速持續放緩，「剛看到時大概在20碼（公里/小時），車速逐漸降下來了，但聽聲音還沒熄火。」

視頻畫面顯示，摩托車起初緊貼右側護欄滑行，隨後自主變道駛入主車道；車輛撞上道路中央隔離護欄後，並未側翻倒地，依舊保持平衡繼續向前滑行。李先生稱，當時高架上車流量雖不算密集，但無人駕駛摩托車的行駛路線無法預判，還是比較擔心會和其他社會車輛發生碰撞。

李先生說，「摩托車最終駛出高架橋，側翻在路邊綠化帶中，所幸沒有撞到其他車輛。」

另一位目擊者蔣先生則於14日下午5時20分左右，駕車途經高架橋附近路段時，發現了倒在綠化帶旁的涉事摩托車。「我當時已經開過事發路段，心裡一直放心不下騎手，到前方紅綠燈後掉頭，把車停在路邊，到綠化帶裡找人。」

蔣先生在綠化帶內搜尋一圈，並未找到騎手，隨即撥打報警電話，接線民警告知他出警警力已經在路上。

事後，蔣先生在社交平台刷到其他目擊者拍攝的摩托車滑行視頻，才知曉了整個事件的經過。他估算，這輛摩托車自主滑行了接近三公里，途中還路過了紅綠燈。

另據瀟湘晨報報導，對此，張雪轉發該視頻稱，居然能看到這樣820RR，穩定性好到爆，希望車主安全，正在加急尋找車主。

隨後，張雪評論區稱，已聯繫上車主，骨折，在醫院沒有其他危險。湖州當地交警部門表示，已關注到此事，還在調查中。

無人駕駛的張雪機車最終倒在高架橋外的綠化帶旁。(取材自封面新聞)