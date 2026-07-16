我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2028年中央公園馬車擬退場 紐約市議長支持提案

紐約州推半導體勞動力培訓 每名員工最高補助2.5萬元

穩定性驚人…無人駕駛「張雪機車」滑行3公里才倒下

中國新聞組／北京16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
現場拍攝畫面顯示，一輛摩托在車流中行駛，車座上卻不見騎手蹤影。(視頻截圖)
現場拍攝畫面顯示，一輛摩托在車流中行駛，車座上卻不見騎手蹤影。(視頻截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

浙江湖州一輛張雪820RR在高架橋上無人騎乘仍滑行約3公里，最終側翻路旁綠化帶；車主骨折住院，交警已調查。

一段時長1分22秒的視頻14日在網路熱傳，畫面拍攝於浙江湖州一處高架橋上，現場出現驚險一幕：一輛摩托車在車流中行駛，車座上卻不見騎手蹤影。目擊者15日表示，車輛自主滑行兩、三公里，最終倒在高架橋外綠化帶旁。當晚8時30分，「張雪機車」創辦人張雪通過社交平台帳號轉發了該視頻並表示，「居然能看到這樣的820RR，穩定性好到爆。希望車主安全，正在加急查詢車主。」晚9時左右，張雪又在留言區表示，已經聯繫上車主，骨折，正在醫院，沒有其他危險。

封面新聞報導，兩位現場目擊者15日均表示，這輛無人駕駛張雪機車自主滑行了兩公里至三公里，最終駛離高架橋，側翻在路邊綠化帶旁，未與其他社會車輛發生碰撞，事發後交警已趕赴現場處置。

視頻拍攝者李先生回憶，拍攝時間為14日下午4時57分左右，事發路段為湖州西塞山路上的高架橋上。「當時是我朋友開車，我坐在副駕。遠遠就看到這輛趴賽機車行駛狀態很反常，正常騎這類車，騎手都會俯身貼緊車身，但這輛車看著完全不像有人駕駛。我們慢慢靠近觀察，才發現車上根本沒人，我立刻拿出手機拍下了全過程。」

李先生表示，發現車輛無人駕駛時，他第一反應是擔心騎手的安危。「這條高架是單行道，不能掉頭折返，我們沒法掉頭尋找騎手，只能全程留意這輛機車的動向。」

李先生留意到，無人駕駛的摩托車速持續放緩，「剛看到時大概在20碼（公里/小時），車速逐漸降下來了，但聽聲音還沒熄火。」

視頻畫面顯示，摩托車起初緊貼右側護欄滑行，隨後自主變道駛入主車道；車輛撞上道路中央隔離護欄後，並未側翻倒地，依舊保持平衡繼續向前滑行。李先生稱，當時高架上車流量雖不算密集，但無人駕駛摩托車的行駛路線無法預判，還是比較擔心會和其他社會車輛發生碰撞。

李先生說，「摩托車最終駛出高架橋，側翻在路邊綠化帶中，所幸沒有撞到其他車輛。」

另一位目擊者蔣先生則於14日下午5時20分左右，駕車途經高架橋附近路段時，發現了倒在綠化帶旁的涉事摩托車。「我當時已經開過事發路段，心裡一直放心不下騎手，到前方紅綠燈後掉頭，把車停在路邊，到綠化帶裡找人。」

蔣先生在綠化帶內搜尋一圈，並未找到騎手，隨即撥打報警電話，接線民警告知他出警警力已經在路上。

事後，蔣先生在社交平台刷到其他目擊者拍攝的摩托車滑行視頻，才知曉了整個事件的經過。他估算，這輛摩托車自主滑行了接近三公里，途中還路過了紅綠燈。

另據瀟湘晨報報導，對此，張雪轉發該視頻稱，居然能看到這樣820RR，穩定性好到爆，希望車主安全，正在加急尋找車主。

隨後，張雪評論區稱，已聯繫上車主，骨折，在醫院沒有其他危險。湖州當地交警部門表示，已關注到此事，還在調查中。

無人駕駛的張雪機車最終倒在高架橋外的綠化帶旁。(取材自封面新聞)
無人駕駛的張雪機車最終倒在高架橋外的綠化帶旁。(取材自封面新聞)

精華 FAQ

  • 事件發生於浙江湖州西塞山路一處高架橋，拍攝時間約為14日下午4時57分。目擊者在車流中發現摩托車無人騎乘，隨即錄下整個滑行過程。

  • 因為摩托車座位上沒有騎手，卻能在高架橋上持續自主滑行約2到3公里，還曾變道、碰到中央護欄，最後才側翻停下，過程相當罕見且驚險。

  • 張雪機車創辦人張雪先在網路上尋找車主，後確認車主已骨折住院但無其他危險；湖州交警也表示已關注此事，目前仍在進一步調查中。

上一則

因硬剛前中國首富王健林聞名 「貴州最年輕縣長」徐劉蔚落馬

下一則

福州女將「綠豆湯」當水喝 每天灌1500毫升 竟腦出血

延伸閱讀

張雪機車進軍台灣市場 張雪：最晚明年開店 還想環島沿路吃

張雪機車進軍台灣市場 張雪：最晚明年開店 還想環島沿路吃
張雪機車董事長預告「最晚明年赴台展店」 這麼看台灣摩托車產業…

張雪機車董事長預告「最晚明年赴台展店」 這麼看台灣摩托車產業…
滬渝高速驚悚一幕 特斯拉起火 理想車主拚命拉出女司機

滬渝高速驚悚一幕 特斯拉起火 理想車主拚命拉出女司機
南韓機場大巴司機心臟驟停 中國娘子軍緊急救援救下全車人

南韓機場大巴司機心臟驟停 中國娘子軍緊急救援救下全車人

熱門新聞

央視公布的長征十號乙運載火箭由海上平台回收，號稱是全球首次運載火箭「網繫回收」。（取材自央視新聞）

緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球

2026-07-10 02:00
中國青年作家蔣方舟論文造假事件出現翻轉結果，中國人民大學13日晚間發布一則通報，宣布撤銷蔣方舟的碩士學位。(新華社)

人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理

2026-07-13 11:54
男子解救大蛇，反遭「鎖喉」。(取材自都市快報橙柿互動)

現實版「農夫與蛇」 浙男救大蛇反遭鎖喉 情急剪斷牠的牙

2026-07-10 10:30
河南西瓜滯銷，路邊停滿了賣瓜的車。 （視頻截圖）

便宜到爆…50元買1000斤西瓜 河南瓜農：1斤不到1分錢

2026-07-12 06:30
示意圖。(路透)

英專家：中國正為隔離台灣做準備 威脅國際貿易安全

2026-07-09 17:28
中國愈來愈多年輕人開始立遺囑。（視頻截圖）

中19歲大學生立遺囑 2000萬財產全留給髮小 藏辛酸原因

2026-07-09 08:30

超人氣

更多 >
迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙

迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙
140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架

140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架
成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定

成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定
梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒
世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受

世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受