北京保利2經理當托兒? 被控250元「乾隆梅瓶」賣168萬

買家遭遇的「賣拐式拍賣」會場。（取材自封面新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 山東收藏家指控北京保利高管與外部人士勾結，以假貨、托兒抬價等手法騙走約5億元藏品，多件拍品被證實真假混雜，相關案件已有人判刑並引發多地調查。

山東青島收藏家李平（化名）近日指控，北京保利拍賣 公司兩名高級經理夥同他人合謀詐騙，以假貨、哄抬價格等手法，先後向他「賣出」總計約5億元人民幣(約7300萬美元)的藏品，其中一件「乾隆梅瓶」以168萬元（含佣金）拍下，經文物部門鑑定僅值250元。

封面新聞報導，李平稱，2019年經保利書畫部經理喬某介紹，認識了保利骨董瓷器部經理翟某、上海骨董行家葉某。三人此後多次向他推薦藏品並陪同拍賣，切斷他與收藏圈其他人的接觸。2023年，一位朋友看過李平藏品後提醒有假，經鑑定，168萬元拍下的乾隆梅瓶、140萬元（含佣金）拍下的景德鎮綠釉瓶均為現代仿品，估值分別僅250元、300元。另外兩件藏品—335萬元、2035萬元（均含佣金）拍下的物品雖鑑定為真品，卻是「貨主」兩、三年前僅以170萬元、850萬元購入，經喬某等人安排員工、親屬假扮買家哄抬價格後，由喬某趁授權之機拍下轉手給李平。

涉事畫作在公開平台的含佣金的成交價。（取材自封面新聞）

判決書顯示，涉案31件拍品中，喬某個人分成即達768.48萬元。2024年，喬某被判刑14年6個月，翟某被判刑12年，葉某在案發後外逃。喬某不服判決提起上訴，2025年夏二審維持原判。李平表示，喬某還曾以相同手法，將一幅傅抱石山水畫以2300萬元賣給他，而這件作品的「貨主」正是另一起「賣拐式落槌」詐騙案的關鍵人物諸某。

據報導，此前河北滄州河間的丁先生也遭遇類似騙局：2025年6月，他將自己收藏、保留價1500萬元的畫作「陝北高原之秋」委託拍賣，卻在中間人諸某安排下，被要求以「托兒」身分舉牌，結果在叫價680萬元時遭遇拍賣師「突然落槌」，導致他以680萬元拍下自己價值1200萬元的畫作。丁先生已向河間市公安局報案，案件以詐騙罪立案，諸某曾被刑事拘留，後經檢察院退回補充偵查，目前已取保候審。

翟某在供述中揭露拍賣行業「潛規則」：貨主與拍賣公司內部人員勾結，商定價格與分成後尋找「接盤」買家；若無人接盤，則安排托兒現場抬價；若拍品流拍，公司甚至動用內部號牌自行拍回，製造虛假成交假象。

目前，上海市市場監管局、上海市商務委及上海市拍賣行業協會已受理丁先生對涉事的上海嘉禾拍賣公司的投訴並展開調查；河間市公安局則表示暫無法回應案件進展。記者多次聯繫涉事的諸某、沈某及嘉禾公司負責人夏姓總經理求證，均未獲回應，隨後電話被拉黑。嘉禾公司代理律師僅表示「未安排丁先生當托兒」，其餘書面回覆仍待公司最終確認。

涉事畫作的拍賣師。（取材自封面新聞）