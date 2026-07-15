「我控方向 你找煞車」韓大巴司機昏厥 中國女乘客救一車人

涉事大巴車。(取材自新京報)

AI摘要 文章摘要整理： 一輛首爾開往仁川機場的大巴途中司機昏厥失控，數名中國女乘客沉著接手控制車輛、報警並實施急救，最終成功保住全車乘客安全。

一場驚心動魄的跨國高速大自救近日在中韓社群平台引發廣泛關注。7月11日下午，一輛載有約20名乘客、自首爾開往仁川機場的大巴上，司機突然失去意識，車輛瞬間失控撞擊高速路綠化帶。危急時刻，多名中國女乘客臨危不亂、默契配合，成功穩住方向盤並用手按下煞車，合力救下整車人。事發後，涉事大巴運營公司表示目前仍在核實經過與司機身體狀況。大批南韓 網友也紛紛留言盛讚：「中國乘客應對如此沉著迅速，尤其是女性乘客，真的太勇敢了」。

新京報報導，事發大巴當時滿載率約七成，多為中國乘客。坐在大巴右側的中國乘客李妍一在車身猛烈剮蹭撞擊後驚醒，睜眼發現司機已昏厥倒向過道，車輛正嚴重偏移。她一個箭步衝上前握住方向盤，幾乎同一時間，坐在司機後方的孫茜也迅速跑上前幫忙。

「我控方向盤，你找煞車！」在孫茜的大喊下，李妍一蹲下身，用手代替腳奮力按壓地板中間的煞車板，孫茜則配合在右側控制方向、按下中控台的「STOP」鍵並拉起手煞車。在兩人極具默契的配合下，失控大巴終於安穩停靠在最右側路邊。

大車停穩後，另一名乘客汪楠彬隨即撥打南韓報警電話，並由李妍一接過電話，用英文及透過中文翻譯向警方說明車輛故障與具體位置。為了精準報警，李妍一等人更從頂住草坪的狹窄車門縫中鑽出，下車向後方車輛揮手求助。隨後，一名熱心的後方大巴司機停下幫忙，不僅重啟車輛移出空間完全打開車門，更用韓語向警方精準報位。

車內救援同樣沒有中斷，在警方與救護人員抵達前，孫茜、李妍一與一名日本乘客合力將司機放倒在過道，輪流為失去心跳、雙手發紫的司機實施胸外按壓與人工呼吸，直至女警接手。歷經驚險20分鐘，全車乘客順利換車前往機場。回想過命的交情，李妍一與孫茜緊緊擁抱，並表示「回去一定要學好CPR（心肺復甦術），關鍵時刻真的能救命」。

事發後車內的情況。(取材自新京報)