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捐3萬賑災太少？全紅嬋哥哥遭網暴 被逼捐「至少30萬」

中國新聞組／北京15日電
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全紅嬋哥哥給廣西捐款3萬被罵太摳門，官媒批網友不該將善意量化。(視頻截圖)
全紅嬋哥哥給廣西捐款3萬被罵太摳門，官媒批網友不該將善意量化。(視頻截圖)

廣西洪災發生後，各界紛紛捐款援助。奧運冠軍全紅嬋的哥哥全進華近日捐出3萬元（人民幣，下同）支援災區，卻因金額遭部分網友網暴質疑「太少」，甚至被要求「至少捐30萬元」。全進華最後被迫公開轉帳紀錄自證，引發網路熱議，多家媒體也發聲指出，「善意不該被明碼標價」。

▲ 影片來源：YouTube@王王-b6i9j（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

報導指出，全進華近期在新疆頂著攝氏40度高溫進行助農直播，且不收取佣金協助農民賣貨。得知廣西災情後，他以個人名義捐出3萬元積蓄，原本並未對外公開。

然而，直播期間不少網友不斷追問「有沒有給廣西捐款」、「身為名人家族怎麼毫無表示」。在持續質疑下，全進華無奈公開兩天前完成捐款的轉帳憑證。

不過，公開紀錄後爭議並未平息。部分網友留言稱，「你妹是奧運冠軍，至少得捐30萬」、「才3萬，格局也太小了」，甚至有人將全進華與妹妹全紅嬋綁在一起，質疑其家庭應負更大的社會責任。

也有不少網友替全進華抱不平，認為「3萬元對一個不拿佣金的助農主播來說，可能是大半年的積蓄」，質疑批評者「自己又捐了多少」。另有網友指出，全紅嬋的收入是靠自己努力取得，哥哥也是自食其力，「他的錢不是大風颳來的」。

報導提到，全紅嬋過去也曾低調投入公益，包括直播誤開打賞所得4萬多元全數捐出，以及出資80萬元協助家鄉修路，均未高調宣傳。

此外，報導也指出，國家隊運動員的代言收入並非全數由個人取得，須依相關分配規定分給教練、地方隊及輸送單位，扣除稅費後，實際所得並非外界想像。

隨著事件愈演愈烈，多家主流官媒也紛紛發文定調，嚴厲批評這種「競價式捐款」的歪風。媒體指出，捐款本是修行、是情分，而非法律義務。將善意簡化為數字競賽，不僅偏離了公益自願的本質，更是在踐踏行善者的真心，若每一次行善都必須接受金額審查與道德批判，只會讓更多有心行善的人卻步，「善意不該被明碼標價」。

精華 FAQ

  • 因為他在廣西洪災後以個人名義捐出3萬元救災，卻被部分網友嫌金額太少，還被要求至少捐30萬元，最終引爆網暴與輿論討論。

  • 在直播中持續被追問後，他無奈公開兩天前的轉帳憑證，自證確實已捐款3萬元；但公開後仍有人繼續批評，爭議並未立即平息。

  • 媒體認為捐款是出於自願與心意，不應被拿來競價比較，更不該把行善者的金額當成道德審判標準，否則會讓更多人對公益卻步。

新疆 奧運 全紅嬋

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