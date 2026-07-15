我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美首例 霍楚簽令：紐約州暫停1年新建AI大型資料中心

紐約市議長挺擴大資優教育 公立幼稚園新生發放1000元儲備金

App答題就有錢…天津70後醫院主任收賄2392萬 與女友擁31房

中國新聞組／北京15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫院放射科；示意圖，與內文無關。(取材自都市快報橙柿互動)
醫院放射科；示意圖，與內文無關。(取材自都市快報橙柿互動)

天津一名「70後」醫院放射科主任利用設備採購權限，20年間收受賄賂逾2392萬元（人民幣，下同），不僅每售出一台設備就收取數十萬元回扣，還有醫療器材商透過醫療App，以答題、上傳課件、參加會議等方式變相行賄。案件曝光後，法院依受賄罪、洗錢罪判處主任有期徒刑12年2個月，其女友則被判7年徒刑。

據「方圓」雜誌報導，嚴馳澤2013年起擔任天津市某醫院放射科主任，實際上自2004年起便利用職務便利收受回扣。2004年，雷一婧為推廣膠片業務主動接近嚴馳澤，2009年兩人成為男女朋友。之後，雷一婧不僅將膠片業務轉交友人經營，也充當多家醫療器材廠商的「中間人」，協助將設備賣進嚴馳澤所在科室。

檢方指出，嚴馳澤對放射科採購品牌及設備具有近乎百分之百的決定權，只要他屬意的產品，通常都能順利中標。每賣出一台設備，兩人便可獲得數十萬元好處費；設備驗收時，只要業者支付回扣，也能順利通過。此外，兩人外出旅遊等花費，也由相關業務員埋單。

辦案人員發現，多數供應商以現金行賄，另有一家醫療器材公司搭建多個醫療App，透過醫師線上答題、上傳課件及參加會議發放獎勵，藉此變相支付賄款。

案件源於天津市衛健委紀檢部門接獲舉報。調查發現，嚴馳澤名下擁有18戶房產，雷一婧則有13戶，部分位於天津核心地段，資產與收入明顯不符。

法院認定，2004年1月至2024年3月，嚴馳澤利用採購醫療設備等職務便利，單獨或夥同雷一婧收受賄款共2392萬餘元，其中105.1萬元尚未實際取得。2018年起，兩人為掩飾每月收取的現金回扣，還透過房仲及茶具商協助轉帳，共流轉389.5萬元。

2025年9月，天津市薊州區法院一審依受賄罪、洗錢罪判處嚴馳澤有期徒刑12年2個月、併科罰金130萬元；雷一婧判刑7年、併科罰金60萬元。雷一婧提出上訴後，天津市第一中級法院於同年12月駁回上訴，維持原判。

精華 FAQ

  • 他掌握放射科設備採購近乎完全決定權，讓特定產品順利中標，並在每台設備售出、驗收及外出消費時收取回扣，20年累計逾2392萬元。

  • 部分業者搭建醫療App，要求醫師線上答題、上傳課件或參加會議，再以獎勵名義發放款項，實際上是把賄賂包裝成正常活動補貼。

  • 天津法院依受賄罪與洗錢罪，判嚴馳澤有期徒刑12年2個月、罰金130萬元；女友雷一婧判7年、罰金60萬元，上訴後仍維持原判。

上一則

又見婚鬧 河南20歲伴娘被「10男拋接重摔」腰椎爆裂

延伸閱讀

台史上最大立委貪汙… 收賄施壓SOGO案 二審定8/21宣判

台史上最大立委貪汙… 收賄施壓SOGO案 二審定8/21宣判
「連威而鋼都要」桃園經發局前局長朱松偉涉貪 判10年4月定讞

「連威而鋼都要」桃園經發局前局長朱松偉涉貪 判10年4月定讞
南京經開區前高層楊有林一審遭判死刑「受賄逾22億」

南京經開區前高層楊有林一審遭判死刑「受賄逾22億」
媒人和女友同一人 貴州男遭設局騙財 熱戀半年的她已婚有2娃

媒人和女友同一人 貴州男遭設局騙財 熱戀半年的她已婚有2娃

熱門新聞

印尼一家中國大型鎳礦冶煉企業，將整套生產線拆解後運回中國，引發關注。(取材自觀察者網)

快撤…中礦企趁印尼政府「還沒反應過來」 拆光設備運回國

2026-07-06 02:27
央視公布的長征十號乙運載火箭由海上平台回收，號稱是全球首次運載火箭「網繫回收」。（取材自央視新聞）

緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球

2026-07-10 02:00
中國青年作家蔣方舟論文造假事件出現翻轉結果，中國人民大學13日晚間發布一則通報，宣布撤銷蔣方舟的碩士學位。(新華社)

人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理

2026-07-13 11:54
男子解救大蛇，反遭「鎖喉」。(取材自都市快報橙柿互動)

現實版「農夫與蛇」 浙男救大蛇反遭鎖喉 情急剪斷牠的牙

2026-07-10 10:30
河南西瓜滯銷，路邊停滿了賣瓜的車。 （視頻截圖）

便宜到爆…50元買1000斤西瓜 河南瓜農：1斤不到1分錢

2026-07-12 06:30
示意圖。(路透)

英專家：中國正為隔離台灣做準備 威脅國際貿易安全

2026-07-09 17:28

超人氣

更多 >
姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙
窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影

窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影
巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票

巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票
梅艷芳過世23年風暴沒停過 梅媽遺產戰比八點檔精采「兩度宣告破產」

梅艷芳過世23年風暴沒停過 梅媽遺產戰比八點檔精采「兩度宣告破產」
3度遭驅逐 非法移民違規撞死6歲女童 衝擊北卡選情

3度遭驅逐 非法移民違規撞死6歲女童 衝擊北卡選情