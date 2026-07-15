App答題就有錢…天津70後醫院主任收賄2392萬 與女友擁31房

醫院放射科；示意圖，與內文無關。(取材自都市快報橙柿互動)

天津一名「70後」醫院放射科主任利用設備採購權限，20年間收受賄賂逾2392萬元（人民幣，下同），不僅每售出一台設備就收取數十萬元回扣，還有醫療器材商透過醫療App，以答題、上傳課件、參加會議等方式變相行賄。案件曝光後，法院依受賄罪、洗錢罪判處主任有期徒刑12年2個月，其女友則被判7年徒刑。

據「方圓」雜誌報導，嚴馳澤2013年起擔任天津市某醫院放射科主任，實際上自2004年起便利用職務便利收受回扣。2004年，雷一婧為推廣膠片業務主動接近嚴馳澤，2009年兩人成為男女朋友。之後，雷一婧不僅將膠片業務轉交友人經營，也充當多家醫療器材廠商的「中間人」，協助將設備賣進嚴馳澤所在科室。

檢方指出，嚴馳澤對放射科採購品牌及設備具有近乎百分之百的決定權，只要他屬意的產品，通常都能順利中標。每賣出一台設備，兩人便可獲得數十萬元好處費；設備驗收時，只要業者支付回扣，也能順利通過。此外，兩人外出旅遊等花費，也由相關業務員埋單。

辦案人員發現，多數供應商以現金行賄，另有一家醫療器材公司搭建多個醫療App，透過醫師線上答題、上傳課件及參加會議發放獎勵，藉此變相支付賄款。

案件源於天津市衛健委紀檢部門接獲舉報。調查發現，嚴馳澤名下擁有18戶房產，雷一婧則有13戶，部分位於天津核心地段，資產與收入明顯不符。

法院認定，2004年1月至2024年3月，嚴馳澤利用採購醫療設備等職務便利，單獨或夥同雷一婧收受賄款共2392萬餘元，其中105.1萬元尚未實際取得。2018年起，兩人為掩飾每月收取的現金回扣，還透過房仲及茶具商協助轉帳，共流轉389.5萬元。

2025年9月，天津市薊州區法院一審依受賄罪、洗錢罪判處嚴馳澤有期徒刑12年2個月、併科罰金130萬元；雷一婧判刑7年、併科罰金60萬元。雷一婧提出上訴後，天津市第一中級法院於同年12月駁回上訴，維持原判。