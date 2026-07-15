河南商人在河北辦學 耗資2100萬校舍成違建 反映問題更慘

圖為河南商人羅亮投建的學校。(取材自奔流新聞)

河南 商人羅亮原本希望在河北霸州市投資興辦一所民辦學校，卻沒想到耗資人民幣2100萬元(約312萬美元)興建的校舍，在完工後因缺乏相關建設手續，被認定為違章建築。多年來，他無法取得產權證，也無法申請辦學許可證，校舍長期閒置。羅亮多次向相關部門反映問題，竟遭到刑事拘留。

奔流新聞報導，曾在北京從事民辦教育的羅亮，決定2019年在河北廊坊霸州市堂二里鎮投資創辦一所九年制民辦學校，並與當地企業簽訂20年土地租賃協議，租用約1.4萬平方米國有工業用地作為建校使用。

羅亮表示，建校前，土地出租方曾向當地政府相關負責人報告項目，堂二里鎮也曾將該項目列為重點工程。施工期間，土地、城建及城管等部門人員多次到現場查看，並未有人提醒工程缺少規畫許可及施工許可等文件。

2020年8月，三棟四層教學樓完工，建築面積約1.2萬平方米，校內還配備操場、消防設施、冷熱鍋爐及地暖等設備。然而，當羅亮隔年向教育部 門申請辦學許可時，卻被告知校舍沒有規畫許可證與施工許可證，屬於違建，無法辦理產權，也無法取得辦學資格。

此後，羅亮開始多年奔走，希望相關部門協助解決問題。2022年，霸州市堂二里鎮曾提出學校轉為公辦、推動辦學或由企業收購等方案，但後續均未取得實質進展。

羅亮指出，由於問題長期無法解決，他持續向各級部門反映情況。2023年6月，他被霸州市公安局以涉嫌尋釁滋事罪刑事拘留，並被逮捕，理由涉及「向政府施壓」。羅亮在看守所羈押近3個月後獲取保候審。直到2025年8月，霸州市人民檢察院認定案件證據不足，作出不起訴決定。

刑事案件終結後，校舍問題仍未解決。目前，這棟投資2100萬元興建的校舍仍閒置，院內雜草叢生。羅亮表示，自己不僅背負巨額債務，還與兒子住在荒廢校園內，無奈之下甚至要求政府拆除這棟他口中的「違章建築」。

據報導，堂二里鎮政府近日回應，相關建築存在違建問題，辦理辦學許可「不存在可能性」。政府曾聯繫多家機構收購或租賃，但因缺少房產證、消防證等文件，收購意願有限，目前仍在研究其他解決方案。

對於外界質疑為何在沒有完整手續情況下施工，羅亮表示，當初是相信土地出租方承諾，加上施工期間未有相關部門叫停，因此才完成建設。他認為，項目從規畫到施工過程中，地方管理部門亦應負有一定監管責任。

目前，羅亮仍持續向相關部門尋求協助，希望釐清校舍建設過程中的責任歸屬，並解決這棟耗資人民幣千萬元卻長期荒廢的校舍問題。廊坊市教育局對此事截至報導發布前尚未作出公開回應。