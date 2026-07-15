又見婚鬧 河南20歲伴娘被「10男拋接重摔」腰椎爆裂

河南婚鬧釀悲劇，20歲伴娘摔成傷殘。圖非新聞當事人。（取材自微博）

中國婚鬧習俗時有所聞，河南 近日卻發生一起婚鬧造成伴娘九級傷殘意外。20歲張姓女子在婚房遭新郎多名友人用被子拋接重摔，腰椎骨折。張女事後向參與人員提告，近日河南法院一審判決出爐，新人與9名婚鬧者須共同賠償損失及撫慰金逾23萬元人民幣。

事發當天，新人王男與李女舉辦婚禮，張女受邀擔任伴娘，新郎友人王某甲、王某乙、王某丙到場慶祝。新人因故暫時離開婚房，房內僅剩張女與多名男方友人。

張女試圖避開婚鬧，躲進婚房內的衣櫃與門後，然而還是被王某丙從櫃子裡拽出來，丟到床上；隨後眾人抓住被子角將她往上拋，沒想到第二次拋接時卻沒接住，導致張女重摔在地。當時在場的伴郎胡男也作證指出，王某丙把張女拉到床上後，大約有十個人拉著被角站在床上往上扔，場面非常擁擠，隨後他將受傷的張女背下樓。

摔落在地的張女劇痛無比、無法動彈。經醫院診斷，她的第一腰椎（L1椎體）爆裂性骨折。在經歷手術與長達18天的住院治療，傷情已構成九級傷殘。對於年僅20歲的張女來說，無疑是一場噩夢。

張女最終決定提起訴訟，將新婚夫婦以及9名參與婚鬧的人員一併告上法庭，索賠27萬餘元（人民幣，下同）。

河南洛陽汝陽縣人民法院酌定新人王男與李女承擔40%，王某丙承擔20%，王某甲、王某乙等8人共同連帶承擔40%的賠償責任。經核算，張女的各項損失共22萬4436.06元，張女主張精神損害撫慰金符合法律規定，具體金額由法院酌定。

新人王男與李女墊付的醫療費和其他費用共計9321.54元應予以扣除，還應賠償張某8萬0452.88元，並賠償精神損害撫慰金4000元；扣除王某丙已付的2250元，實際賠償42637.2元，並支付精神損害撫慰金2000元；王某甲、王某乙等8人已支付的1萬5166元，實際連帶賠償7萬4608.4元，並連帶賠償精神損害撫金4000元。