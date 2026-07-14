中籍女醫師在柬被砍34刀「先殺後姦」 半年第3起華人遇害

案發現場位於金邊朗哥區新世界城住宅區內的紫雲診所。（取材自柬中時報）

柬埔寨金邊一名47歲中國籍女醫師，12日下午在診所內遇害身亡，全身共有34處刀傷，警方初步認定案件涉及「先殺人後姦屍」。涉案的37歲柬埔寨籍男子已被警方拘押，案件仍在偵辦中，據悉此案為近半年內金邊發生的第三起中國公民遇害事件。

綜合柬中時報、明報等媒體報導，案發地點位於金邊市朗哥區新世界城住宅區內的紫雲診所，死者為47歲中國籍女醫師，生前在該診所獨自行醫，白天看診，晚上則居住於診所內。12日下午4時03分，有民眾到診所找醫師，發現屋內留有大量血跡，隨後在屋後發現死者倒臥血泊中，於是通知死者親屬及住宅區保安報警。

警方調查報告指出，涉案嫌犯為37歲柬埔寨籍男子英強（譯音），案發當日闖入診所後，疑似持診所神壇上的鐵製香爐底座反覆擊打死者頭部，將其打倒後拖至診所後方廚房，再持刀將其刺死。警方初步認定，嫌犯更於死者死亡後姦屍。 警方訊問嫌犯。（取材自柬中時報）

現場勘查發現，屋內神壇遭翻亂，香爐底座破碎散落，診療床及地面留有大量血跡，血跡從前廳一路延伸至屋後廚房區域。警方在現場查獲兩把帶血尖刀、一條染血牛仔褲及一雙拖鞋等物證，並提取血液及死者指甲樣本送驗。

法醫檢驗結果顯示，死者全身共發現34處刀傷，頭部另有多處遭硬物擊打形成的撕裂傷，後腦嚴重裂傷更深達顱骨；雙手及手指亦有多處傷口，具防禦性傷痕特徵。警方綜合現場勘查、法醫檢驗及相關證據，初步認定死者因銳器刺傷死亡。

另據網易號「不二表姐」報導，嫌犯犯案後逃離現場，投靠其胞姊。其胞姊嫁給中國籍丈夫，案發當日原欲開車送弟弟返回外省老家，警方其後聯繫其胞姊，佯稱「有緊急事務需要配合」，其胞姊遂折返金邊。途中，嫌犯詢問胞姊為何折返，胞姊則以「忘了給老家媽媽帶東西」為由搪塞，嫌犯在車輛後座繼續睡覺，直至被警方拘捕。

警方表示，目前涉案男子已被拘押，案件仍在進一步調查案發經過及作案動機，並將依法辦理後續司法程序。