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湖南男當街打女人遭路人制止 竟「咬掉鼻子」還吞下肚

中國新聞組／北京13日電
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見義勇為的男子被咬傷鼻子。(取材自大河報)
見義勇為的男子被咬傷鼻子。(取材自大河報)

湖南省郴州市69歲村民曾凡林因在與歹徒搏鬥中制止對方施暴、鼻子遭咬掉仍持續制伏嫌疑人，被中共中央政法委評為見義勇為勇士。

據紅星新聞報導，事件發生於今年4月，湖南郴州曾家村一名男子突然闖入村內滋事行凶，並當眾對一名女子施暴，掐住其頸部。曾凡林見狀立即上前阻止，搏鬥過程中，該名男子轉頭撕咬曾凡林的鼻子，撕下一塊皮肉，曾凡林雖遭劇痛，仍未鬆手，持續按住嫌疑人，直至警方到場。

報導指出，其他村民見狀也上前協助，合力將男子壓制在地，但男子持續掙扎，其間再度咬掉曾凡林的鼻子並吞入腹中。遭掐頸的女子在事發約一分鐘後自行離開現場，村民則將男子雙腳綁住，成功將其制伏，隨後警方趕抵現場，依法將男子控制並帶離。

曾凡林受訪時表示，「起初沒感覺到，後來別人說，你鼻子不見了」，他聽聞後伸手觸摸，才發現鼻子幾乎完全缺失，隨後傷口疼痛加劇並持續出血，他形容「到醫院時，疼得快沒有意識了」。

報導指出，經檢查，曾凡林鼻頭與鼻翼大部分軟組織缺損，傷勢複雜、修復難度高。郴州市第一人民醫院已為其擬定詳細治療方案，目前已完成第二期手術，完整康復周期預計需時半年。

大家制服行凶男子，圖後中央站立者為曾凡林。(取材自大河報)
大家制服行凶男子，圖後中央站立者為曾凡林。(取材自大河報)

精華 FAQ

  • 事發於湖南郴州曾家村，一名男子突然闖入村內滋事，並當眾掐住一名女子頸部施暴。曾凡林見狀立即上前阻止，隨即與對方發生搏鬥。

  • 搏鬥期間，嫌疑人轉頭撕咬曾凡林的鼻子，先咬下一塊皮肉，之後又再度咬掉其鼻子並吞入腹中。曾凡林鼻頭與鼻翼大部分軟組織因此缺損。

  • 曾凡林雖然重傷，但仍與村民合力將男子壓制，直到警方到場將其帶離。醫院已為他擬定治療方案，並完成第二期手術，預計完整康復約需半年。

中共

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