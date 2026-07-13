凌晨2點「拍門玩鬧」出人命 內蒙16歲少年慶功夜被捅死

受訪家屬供圖。（取材自大象新聞）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 內蒙古16歲高中生慶功夜拍門玩鬧後遭刺死。

內蒙古16歲高中生慶功夜拍門玩鬧後遭刺死。 重點二： 死者母親承認孩子有錯，但強調錯不至死。

死者母親承認孩子有錯，但強調錯不至死。 重點三：警方以故意傷害致死偵辦，案件移送檢方審查。

內蒙古烏拉特前旗一名16歲高中生日前於巷口遭一名36歲男子刺死。死者母親史女士痛訴，兒子是獨子，還是國家田徑運動員，事發當天因慶祝在接力賽取得冠軍，路過一營業場所時拍門玩鬧，卻被疑該場所工作人員刺死，「他拍門有錯，我們承認錯誤，錯不致死吧？我兒子才16歲」，史女士哽咽說。

一場玩鬧升級為奪命悲劇，引發熱議，有網友認為警方依故意傷害立案過輕，有媒體評論則指目前諸多細節模糊，不用苛求搜尋出「完美受害人」。

據紅星新聞報導，事發在今年5月24日凌晨，史女士說，兒子小張為中國田徑協會註冊運動員，當天小張參加了烏拉特前旗第51屆中小學生田徑運動會，獲得高中男子組4×100公尺第一名。當晚，兒子和同學外出慶祝，飯後一行人於凌晨近2時路過一巷子內的營業場所時拍門玩鬧，隨後小張在巷口被疑似為該場所工作人員持刀刺死。

史女士提供的鑑定報告顯示，小張是銳性外力作用於右胸部致右肺破裂大出血死亡。史女士稱，嫌疑人張某於5月24日早上被警方抓獲，警方已以故意傷害致人死亡立案偵查，近日已移交檢方審查起訴。

「『媽媽，我好疼，想喝水』，在救護車上，兒子跟我說了這一句話，也是給我說的最後一句話」。史女士說，「我了解到的情況是，24日凌晨1時53分左右，兒子和其他同學一起走到一條巷子內，用手拍打一個營業場所的門，一名疑似工作人員持刀將我兒子捅傷」。

事發後，有網友提出疑問，凌晨2點去拍門，是否連續拍打，是否擾民。史女士表示，兒子拍門有錯，他們承認錯誤，但認為錯不至死，「我兒子才16歲，對方直接就動刀」。她表示希望依法判處兇手死刑立即執行，不接受調解、不出具諒解。

奪冠之夜遭遇不測遇害少年小張3月13日剛過完16歲生日，3月27日註冊通過成為一名國家田徑運動員，因父母離異，平日跟隨爺爺奶奶生活，曾表示想考北京體育大學。

紅星新聞評論指出，此案在網上討論最多的是對「拍門玩鬧」的定義，到底是輕微惡作劇，還是持續挑釁？動手之前，是否有比拍門更過分的言語或逾矩行為？「玩」的方式和「鬧」的程度，目前諸多細節模糊，全貌未釐清前，輿論該客觀審慎，而非片面站隊。

孩子母親認為，是拍門玩鬧，「就像小孩子那種調皮起鬨」。但有網友認為，大晚上的拍門，絲毫不會覺得是孩子式好奇頑皮，只會深感恐懼。所以，嫌疑人到底是遇當面挑釁後的一時失手，還是單方面逞兇？既然司法機關會披露詳情。但必須堅決抵制「以暴制錯、以命抵過」。

圖為事發現場。（取材自大象新聞）