媒人和女友同一人 貴州男遭設局騙財 熱戀半年的她已婚有2娃

中國婚姻詐騙案件時有所聞，貴州省平塘縣一名女子吳某某利用男子渴望成家的心理，一人分飾「媒人」與「女友」兩角，設局詐財，遭貴州省平塘縣檢察院提起公訴。近日，法院以詐騙罪判處被告人吳某某有期徒刑一年，緩刑一年四個月，並處罰金。

檢察日報報導，案件源於2024年2月，吳某某在廣西務工期間結識同鄉黃女士，得知其子小王尚未婚配。2025年6月，吳某某以介紹對象為由取得黃女士微信 號，並冒充自己自幼送養在外的雙胞胎妹妹「潘某」，與小王建立戀愛關係，其後以各種名目向母子兩人索取錢財，直至被親友識破身分。

據了解，吳某某與小王透過網路聊天，迅速建立戀愛關係，交往一段時間後，小王提出線下見面，吳某某欣然同意，並先後在貴州、浙江等地與小王多次發生性關係。

深陷戀情的小王一心想結婚，黃女士亦迫切希望兒子早日成家，母子兩人對「媒人吳某某」與「女友潘某」的要求幾乎有求必應。2025年7月至10月，吳某某以說媒需要購置禮物為由，騙取黃女士現金3200元（人民幣，下同，約475美元）；並另以「潘某」身分，以購置新手機、原生家庭反對戀情需支付撫養費、報考駕照等各類事由，累計向小王、黃女士索要錢財3萬多元。

2025年10月8日，吳某某跟隨小王前往浙江杭州，計畫在當地打工生活。其間，小王帶著吳某某走訪親友，卻被親友認出「潘某」正是吳某某本人，從頭到尾根本沒有雙胞胎妹妹的存在。吳某某拒不承認，仍聲稱自己是「潘某」，並稱姐姐吳某某正在湖北武漢務工，試圖矇混過關。

小王心生疑慮後，回憶起兩人每次入住酒店時，「潘某」總是刻意拖延，讓自己先行登記，她才隨後入住。小王聯繫酒店查詢過往開房記錄，發現所有同住人的登記姓名均為吳某某，並從親友處得知，和他戀愛數月的「潘某」早已結婚，還育有兩名子女。

真相大白後，小王於2025年10月14日向公安機關報案，吳某某如實供述全部犯罪事實，全額退賠被害人小王、黃女士的經濟損失，並取得被害人書面諒解。

今年5月12日，公安機關將此案移送平塘縣檢察院審查起訴。該院認為，吳某某以非法占有為目的，虛構事實騙取他人財物，數額較大，應以詐騙罪追究其刑事責任。鑑於吳某某如實供述、認罪認罰、全額退賠並取得被害人諒解，且系初犯，檢察機關建議對其從輕減輕處罰。

5月21日，平塘縣檢察院以涉嫌詐騙罪依法對吳某某提起公訴。法院最終以詐騙罪判處被告人吳某某有期徒刑一年，緩刑一年四個月，並處罰金。