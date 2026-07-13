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河北養牛場被控長期奴役殘障人士做苦力 老闆稱「政府都知道」

中國新聞組／北京13日電
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上官正義發現一名殘障男子長期在牛場當苦力。（視頻截圖）
上官正義發現一名殘障男子長期在牛場當苦力。（視頻截圖）

著名打拐志願者上官正義近日揭發，稱河北邯鄲市一處河堤旁的牛場內，有一名身分不明的殘障男子被人長期當作苦力使用，挨打是常事，生活環境極其惡劣；此前養牛場還曾「撿過」一個智障老大爺給老闆幹了十多年，幹不動了就「扔了」。老闆則喊冤稱「鄉政府都知道」。事件曝光後，官方昨發通報稱相關部門並不知情，已將目前在場內的一名38歲殘障男子送回家，並將傳喚養牛場老闆進一步調查。

據觀察者網報導，7月11日，打拐志願者上官正義在微博發文說，河北邯鄲臨漳養牛場有身分不明殘障人員被苦力多年，「挨打是常事，沒有語言表達，只知道幹活，牛圈旁邊的鐵皮房就是他住的地方，環境非常惡劣」。

該名殘障男子在牛圈旁的鐵皮屋生活，環境非常惡劣。（視頻截圖）
該名殘障男子在牛圈旁的鐵皮屋生活，環境非常惡劣。（視頻截圖）

並指「當地村民還說：這家老闆以前還撿過一個智障老大爺給他幹了十多年，後幹不動了不知道把人給扔那裡去了 」。

上官正義後續發文說，報警後遭遇老闆跟蹤，警察在場仍被強行拉車門：「我9:59分報110，轄區10:06分回電。這期間，老闆騎三輪車跟蹤我幾公里，半個小時後，當地10:30分到達。在他們家裡見到了這名殘障人員，老闆承認確實不清楚身分。當著警察面，老闆及其兒子兩次強行拉拽車門，大聲說，鄉政府都知道」。

上官正義表示，視頻在社交平台發布後，來自邢台的任先生聯絡他，稱視頻中男子疑似其走失約10年的表弟，在獲取具體地址後，任先生和家人已驅車趕到臨漳縣公安局，通過警方發來的照片，初步判斷該人員與其表弟相貌極其相似。任先生稱，表弟有智力缺陷，呼喚其小名「老二」會有反應。

7月12日，河北臨漳縣聯合調查組通報，經初步調查，該殘障男子為38歲的要某某，3年前到該縣杜村集鎮秦村。養牛場經營者高某某為其提供吃住，安排在養牛場餵牛，相關情況未向有關部門報告。

7月11日下午，當地民政部門為要某某安排全面體檢，結果未見異常。公安機關通過信息比對為其找到親屬並送回家中。高某某已被公安機關依法傳喚，接受進一步調查。下一步，該縣將開展全面排查整治。

精華 FAQ

  • 打拐志願者上官正義在微博發文揭露，稱河北邯鄲臨漳一處養牛場內，有身分不明殘障男子長期被當作苦力，居住環境極差，還疑似遭到毆打。

  • 老闆一度喊冤稱「鄉政府都知道」，並在警察到場時兩次強行拉拽車門、阻撓處置。其後官方調查則指，相關情況未向有關部門報告。

  • 臨漳縣聯合調查組稱，涉事男子為38歲要某某，已做全面體檢並送回家中；公安機關也已比對身分找到親屬，並依法傳喚養牛場經營者進一步調查。

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