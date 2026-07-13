川女與相親對象一夜三次後告他性侵 男喊冤：她還買了避孕藥

唐某家中的床。（取材自瀟湘晨報圖／受訪者供圖）

四川成都一名唐姓男子通過相親認識一名胡姓女子，兩人第三次見面時，唐男邀胡女到家中喝茶，晚上到凌晨兩人共發生了三次性關係，但胡女事後報警稱被唐男性侵，三次性關係是因「怕他失控而順從」；唐男則稱胡女半推半就，通過手機網購下單了避孕藥，兩人共處一夜後次日還牽手散步，胡女是自願與他發生關係。一審法官仍認為唐男構成強姦罪，依法判處有期徒刑4年。

據瀟湘晨報報導，2023年11月初，唐男（化姓）與胡女（化姓）通過相親認識，見過兩次面但沒確定戀愛關係。11月19日，唐男和胡女第三次見面，看了電影共進晚餐，隨後唐男邀請胡女到家中喝茶。據成都市溫江區法院刑事判決書，胡女稱，當晚18時許，其告訴唐男說，覺得兩人並不合適，她要走但被唐男堵住，兩人僵持到21時左右。

2023年11月20日8時許，唐男和胡女手牽手過馬路並在路邊步行。（取材自瀟湘晨報圖／受訪者供圖）

唐某試圖與其發生性關係，胡女掏出手機欲撥打110，但因單手操作不便，只撥出了「11」。唐男拿走了胡女的手機和手表，胡女反抗，唐男控制胡女的雙手，繼續對她親吻撫摸。胡女掙扎到沒有力氣，便提出讓唐男戴上安全套，想支開唐男，但唐男離開了10秒鐘，胡女在昏暗房間內沒找到手機，與唐男發生第一次性關係，胡女全程掙扎和哭泣。

唐男將手機手表歸還胡女，胡女通過手機網購下單了避孕藥，胡女解釋，她當時比較害怕，擔心唐男在發現她報警後做出更危險的行為，想在拿避孕藥時離開，但到貨後，唐男去門口取了避孕藥，不讓她離開，兩人發生第二次性關係。胡女想順著唐男等到第二天早上再走，11月20日7時許，兩人發生第三次性關係。

唐男供述，在家中一開始不讓胡女走，是想問以後兩人的交往問題，把胡女抱上床後，拿走胡女手機是擔心胡女給她媽媽打電話，怕這件事情黃了；兩人總共發生了三次性關係，胡女只是小幅度反抗，還要求他戴避孕套、和他共處一夜未及時報案或逃離、次日又有牽他的手等親密行為，證明胡女是自願與他發生性關係。

胡女在判決書的陳述中對此解釋，她不敢反抗得太厲害，不敢動太兇，怕唐男破罐子破摔。

法院認為，被害人胡女與被告人唐男持續糾纏數小時，且兩人交往時間短，在身高體型力量上存在極大差異，在此情況下被害人不敢採用極端方式反抗、要求被告人戴避孕套、等待次日離開後再報警等表現符合當時的情境和常理，不能以此來推斷其是自願與被告人發生性關係。認定被告人違背婦女意志，使用暴力手段強行與婦女發生性關係，其行為構成強姦罪，依法判處有期徒刑4年。

唐男不服判決，提出上訴。近日，該案二審將於7月14日開庭審理。