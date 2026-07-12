禍起同桌送的2張畫…山東15歲男遭同學圍毆致腰椎骨折

圖為監視畫面。(取材自大風新聞)

山東聊城莘縣東魯中學一名15歲初三學生小明（化名），只因女同桌送他兩張手繪漫畫遭同學搶走發生口角，竟在當晚下晚自習後被同學結夥拖到廢棄廠區圍毆，導致腰椎兩處橫突骨折、頸椎寰樞椎半脫位，眼鏡更被搶走丟進建築垃圾堆，逼令渾身劇痛的他趴在垃圾中撿拾。事後小明仍多次遭施暴同學恐嚇，家屬已報警，當地警方以行政案件立案調查。

大風新聞報導，孩子父親呂先生表示：「整件事的起因小到離譜，女同桌給孩子送了兩張手繪的漫畫，A4紙大小，他的同班同學看見後，就搶走了，然後發生了口角。」他透露，事發於6月4日白天，兒子小明與同學鄒某發生口頭爭執，惟當日校內並未動手。

「我們萬萬沒想到，就這麼一點小事，對方提前約好同伴，當晚9時下晚自習直接帶人堵我孩子。」呂先生稱，當晚放學後，鄒某及另一名非本班同學將小明拉至附近一廢棄廠區內，隨後多名等候在此的同年級學生一擁而上輪番毆打。

呂先生哽咽道：「更氣憤的是，打人的時候他們搶走我兒子的眼鏡，直接丟進旁邊的建築垃圾堆裡，逼著渾身疼痛的孩子趴在滿地垃圾裡撿眼鏡，這已經不單單是學生間打架，是刻意羞辱孩子。」

小明強忍傷痛回家後，家人察覺傷勢嚴重，當晚立即送醫並報警。莘縣中醫院初步診斷為左側第三腰椎橫突骨折、多處軟組織損傷，並懷疑寰樞椎半脫位，需住院治療；其後家屬再帶其到聊城市人民醫院覆查，CT影像確診L2、L3椎體左側橫突骨折，並合並寰樞椎半脫位。

呂先生透露，涉事廠區距離其住所僅四、五百米，並出示廠區監控拍下的8分25秒黑白畫面。片段顯示，當晚9時07分，鄒某控制住小明並拉扯將其帶入僅餘約一米寬度的廠區大門，其後兩人一度消失於監控範圍；9時09分，多名同齡人從廠區深處走出，將小明團團圍住施以毆打，過程持續甚久，多人輪番動手，小明全程無力反抗。

施暴者其後騎電動車或步行結伴離開，只留下受傷的小明獨自緩慢離場。報導指出，片中大部分施暴同齡人身穿統一的反光條制服。

呂先生已於案發當夜向轄區警方報案，並出示莘縣公安局東魯派出所發出的行政案件立案告知書。他指出，事發時距離中考僅剩約十天，對兒子身心造成重大打擊，「原本能考上一個不錯的公辦高中，結果僅僅是剛過線，去民辦高中」。

他又批評校方處理態度消極，形容校方藉口臨近中考、雙方即將畢業，將事件推給當地派出所處理，「警方立案後也沒進展，反倒是施暴的同學還經常在網上和電話中恐嚇我孩子」。據悉，7月5日即受傷一個月後，法醫鑑定機構已對其傷情恢復情況進行補充鑑定。

7月10日，媒體聯繫上東魯中學相關負責人，對方表示學校事發後第一時間配合家長報警，案件現交由公安機關辦理，仍在調查階段；至於學生責任認定及校內紀律處分等後續工作，須待公安機關出具正式調查結論後方可展開。

複查報告確認孩子腰椎骨折。(取材自大風新聞)