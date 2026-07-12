「不准過得好」西安女遭前男友入室殺害 曾被逼每日視頻8次

西安22歲女子雯雯去年11月遭張姓前男友假扮快遞員入室殺害。(視頻截圖)

西安22歲女子雯雯去年11月遭張姓前男友假扮快遞員入室殺害。案發前，控制欲極強的張男曾長期跟蹤監控雯雯，甚至要求她每天和他打6到8個視頻電話，分手後更多次恐嚇威脅，直言「憑什麼雯雯能過得比他好」。此案13日將在西安市中級人民法院一審開庭，死者母親強女士表示：「我希望法院可以重判兇手。」

揚子晚報報導，強女士介紹，雯雯自小是家中掌上明珠，性格陽光開朗，琴棋書畫樣樣精通，在校亦是三好學生。她形容女兒「特別懂事，非常善良，還知道孝順和心疼我們」。

2023年雯雯父親因病離世後，家中只剩母女二人相依為命。強女士憶述，2024年年初雯雯參加高中聚會後，告知她要與高一同學張男交往，「她跟我說她沒有父親了，想找個男朋友來保護我們娘倆」，惟強女士當時並不同意。

強女士稱，2024年2月兩人確定戀愛關係，其後張男在廣東讀大學，雙方須異地戀。同年暑假，雯雯曾向母親透露張男猜忌心很重，強女士遂勸女兒分手，惟雯雯稱要等對方考完研究生再說。

2025年1月，強女士與女兒外出用膳時，張男突然闖入餐廳，此時她才發現對方在女兒手機裝了定位裝置，且不准她在外接聽電話或看手機，顯示其控制欲極強。

強女士續稱，雯雯大四求職期間獲多間銀行錄取，但當時考研失敗、尚未就業的張男得知後暴跳如雷，稱雯雯只是「因為長得漂亮」。她當下即勸女兒分手，惟因女兒臉皮薄，一直拖到2025年4月初才正式分手。不料分手一個月後，張男即向雯雯發送惡言短訊，其後更不斷致電恐嚇威脅。

案發前一天，強女士與女兒還曾在小區外地鐵口目擊張男出現，「我回家之後還特地和雯雯確認，她說張男不知道我們家具體的門牌號」。根據強女士提供的起訴書內容，張男自2025年11月12日起開始跟蹤雯雯並在其小區附近踩點，同月22日凌晨更準備拋屍的行李箱及帶釘木棍伺機作案，但因雯雯與母親同行未能得手。

翌日上午，張男趁雯雯母親上班後，假扮快遞員敲門進入雯雯家中行凶。

強女士回憶案發當日，因與女兒約定「彼此之間不能失聯超過兩個小時」，她見女兒久未接電話，遂請雯雯表姊前往查看。

起訴書載明，張男當時正用拖把清理現場，被周姓表姊撞破，張男先以雯雯不在家為由將其騙離，並嘗試將屍體拖至他層樓道偽造假象，失敗後拖回室內，攜帶木棍、褲子及雯雯手機等物證逃離現場，卻在樓下遭表姊阻攔並被奪去背包，張男棄包駕車逃逸，途中將雯雯手機棄於灃河，同日晚上8時15分許被警方拘捕。鑑定結果顯示，雯雯因外力作用於頸部致機械性窒息死亡。

強女士憶述得悉女兒出事消息時，「心特別慌，在回去的路上腿像灌了鉛一樣走不動路」，最終「爬回家」，見到樓下圍滿警察和醫護人員後隨即昏迷。

她又轉述雯雯表姊所述案發經過：表姊上門時由一名男子開門，先後謊稱雯雯去銀行上班，後又說去找媽媽，其後表姊入屋查看時，隱約發現對方手上有血跡，感覺不對勁遂下樓報警求助，期間正好遇上張男背包逃走並將其攔截奪包，事後重返屋內始發現樓道及客廳滿布血跡，雯雯倒臥地上。

死者家屬控訴兇手張男控制欲極強，要求重判。(取材自紅星新聞)