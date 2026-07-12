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印度遊客在故宮拍跳舞視頻 1首老歌當配樂 中網友怒了

中國新聞組／北京即時報導
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印度遊客在故宮跳舞的視頻引發網路熱議。（視頻截圖）
印度遊客在故宮跳舞的視頻引發網路熱議。（視頻截圖）

近日一則印度遊客在中國故宮拍攝的短影音，引發種族歧視爭議。這則短影音搭配了寶萊塢電影老歌「Mera Naam Chin Chin Chu」，直譯為「我的名字叫Chin Chin Chu」。「Chin Chin Chu」是西方殖民者模仿華人說話腔調所編造的擬聲詞，用以醜化華人口音；且該歌曲塑造一個刻意討好男性的上海舞女形象，渲染「中國女子甜膩輕浮」。不少網友質疑在故宮取景播放此曲具冒犯性，砲轟「一幫無恥之徒」。

該則短影音拍攝於故宮，畫面中幾名印度女性遊客隨著音樂跳舞，視頻流出後迅速在中國社交平台引發爭議。爭議焦點集中於視頻所用背景音樂——寶萊塢老歌「Mera Naam Chin Chin Chu」。

▲ 影片來源：YouTube平台＠charmxilee5593（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據了解，這首歌曲發行於1958年，出自印度電影「豪拉橋（Howrah Bridge）」，歌名直譯為「我的名字叫Chin Chin Chu。有說法指出，「Chin Chin Chu」一詞源自殖民時期西方對華人的歧視性用語Ching-Chong、Chinaman，是西方殖民者模仿華人說話腔調所編造的擬聲詞，用以醜化華人口音。

另外，有分析指出，「豪拉橋」片中的上海舞女「Chin Chin Chu」被塑造成刻意討好男性的形象，歌詞也反覆渲染「中國女子甜膩輕浮」的意象，塑造出舊時代西方視角下，將中國女性性化、低俗化的刻板印象。

影片曝光後，網路上出現多種聲音。部分網友對拍攝行為表達不滿，稱「一幫無恥之徒」；亦有網友質疑視頻真實性及爭議依據，表示「影片都是後期配的音樂，哪來的『故宮公開演唱』？添油加醋有個限度」。

另有網友從對等角度提出質疑：「天天給人家起綽號，辱罵別人，還有臉指責別人嗎」、「怎麼啦，只准大媽跳舞不許阿三嗎？」也有網友說：「人家印度朋友開開心心地來中國旅遊，感受中國文化，小編這種網路垃圾，不要給中國抹黑了，中國歡迎全世界的朋友。」並有網友提醒：「沒頭沒尾的影片，大家別被小編帶偏了啊。」

精華 FAQ

  • 爭議主因是影片拍攝地點在故宮紅牆前，且配樂選用被指帶有歧視意涵的老歌，引發部分中國網友認為此舉不尊重故宮與華人形象。

  • 這首歌出自1958年印度電影《豪拉橋》，歌名直譯為「我的名字叫Chin Chin Chu」。內文指出，該詞被視為殖民時期對華人帶有嘲弄意味的擬聲語。

  • 部分網友痛批拍攝與配樂不當，也有人認為只是後期配音、未必構成公開演唱；另有聲音主張應以更寬容角度看待外國遊客，避免被片面帶風向。

印度 故宮 種族歧視

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