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廣東爺孫跌入海 急流中托高2孫…退伍軍人救人：再晚1分鐘就完了

中國新聞組／北京11日電
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汕頭爺孫三人被急流沖入海中。(取材自大風新聞)
汕頭爺孫三人被急流沖入海中。(取材自大風新聞)

廣東省汕頭市雙涵沙灘9日傍晚，一名老人帶著兩名孩童在海邊洗腳時不慎踩空，遭急流捲走，所幸經在附近擺攤的退役軍人謝培金及時跳海搭救，並在妻子謝丹霞與多名熱心市民接力協助下，三人全數獲救，均無大礙。

據大風新聞報導，事發當天下午，受颱風影響，雙涵沙灘海浪較平時明顯增大，海面出現暗流。謝培金與妻子謝丹霞當時如常在沙灘擺攤，販售小吃與救生圈等商品。謝培金在無意間望向海邊時，發現三名人影正在海面上掙扎，情況危急，隨即決定下水救援。

謝培金向記者回憶表示，他當時未多加思考便衝向岸邊，從約3公尺高的水閘處縱身躍入海中。入水後他才發現水流遠比預期湍急，難以順利游動。當時老人已因體力透支，僅憑本能托著兩名孩童，謝培金先游向距離最近的一名女童，將她托起並送至安全位置，隨後發現老人開始下沉，隨即呼喊附近民眾協助救援，最終在眾人合力下，將老人與另一名孩童一併救上岸。

報導指出，謝丹霞在岸上目睹丈夫下水後相當緊張，雖不諳游泳，仍趕忙呼喊表弟將兩個救生圈丟入海中，成為救援過程中的重要工具。報導並提及，現場另有一名不會游泳的遊客，雖未下水，仍在岸邊試圖提供協助。

謝培金表示，整起救援過程僅持續數分鐘，但他形容「每一秒都像在跟死神賽跑」，並說「再晚一分鐘，可能人就沒了」。報導指出，被救起的祖孫三人事後並無大礙，老人的兒子當晚並三度前往致謝。

據了解，謝培金為退役軍人，曾服役八年，目前於汕頭從事餐飲業，退役後持續參與基層民兵隊伍。他表示，面對此次突發狀況，「看到這種情況，我一定會衝上去，這是該盡的義務」。

謝丹霞則表示，事件發生後，她自行購買十餘件新救生衣，放置於沙灘供遊客免費使用，並呼籲家長帶孩童前往海邊或野外時，應全程留意孩童行蹤、牽緊孩童的手，尤其應遠離水位落差大、暗流較強的水閘區域。

面對外界關注與網友讚許，謝培金則表示救援並非僅靠一人之力，強調「邊上還有很多好心人，沒有大家幫忙，光靠我一個人也救不上來」。

精華 FAQ

  • 事發於汕頭雙涵沙灘，老人帶兩名孩童在海邊洗腳時不慎踩空，被急流與暗流捲走；當時又受颱風影響，海浪明顯增大，情況非常危急。

  • 謝培金發現有人在海面掙扎後，立即從約3公尺高處跳海救人，先托起1名女童，再呼喊岸邊民眾協助，最後在妻子與多名熱心市民接力下，將老人和另一名孩童救回岸上。

  • 謝丹霞事後自行購買十餘件新救生衣放在沙灘供免費使用，並提醒家長帶孩童到海邊或野外時要全程看顧、牽緊孩子，特別要遠離水位落差大和暗流強的水閘區域。

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