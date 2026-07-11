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男子四川山區撿菌子失蹤 三天後找到遺體…旁有熊糞

中國新聞組／北京11日電
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事發現場有血跡。（取材自大風新聞）
事發現場有血跡。（取材自大風新聞）

四川省甘孜州康定市近日發生一起山區失蹤死亡事件。一名重慶籍男子日前於康定市大山中撿拾菌子時失蹤，經連日搜救，於三天後尋獲時已無生命徵象。目前遺體已送返重慶老家，家屬正籌辦喪事。

據大風新聞報導，死者為重慶市潼南區人，今年57歲，與家人在四川甘孜州康定市塔公鎮經營飯店。據死者女婿說明，5日下午，岳父獨自進山前往當地一處名為松林口的地點撿拾菌子，因久未返家，家人四處尋找未果後報警處理。

報導指出，其後數日，家屬與警方、消防人員共同進山搜尋，最終於8日尋獲男子，但已無生命跡象。

死者女婿表示：「遺體是完整的，全身多處被動物咬傷，現場發現熊窩和熊糞，還聽到熊的叫聲，我岳父是遭熊襲擊後身亡的。」他並提到，當地醫院其後出具證明，記載死因為「失血性休克死亡」。遺體目前已運回重慶潼南區老家，預計近日安葬。

報導提及，康定市塔公鎮政府一名工作人員表示，鎮政府當時也曾派員協助進山搜尋，但對其餘細節表示不清楚。康定市林業和草原局則回應記者稱，已關注此事，目前正進一步核實情況，若最終確認為熊隻襲擊致死，將依規定給予相應賠償。

此外，塔公派出所工作人員表示，此案仍在進一步調查處理中；康定市政府辦公室一名工作人員說，警方目前仍在調查，確切死因須待調查結果出爐後才能認定。

事發現場有血跡。（取材自大風新聞）
事發現場有血跡。（取材自大風新聞）

精華 FAQ

  • 死者為重慶市潼南區人，57歲，平日與家人在康定市塔公鎮經營飯店。5日下午他獨自進入松林口一帶撿拾菌子，之後遲遲未返家，家屬才報警協尋。

  • 家屬表示，找到遺體時全身有多處動物咬傷，現場還發現熊窩和熊糞，並聽到熊叫聲，因此推測可能是遭熊襲擊。當地醫院則記載死因為失血性休克。

  • 康定市警方、派出所與林草部門都表示仍在進一步調查核實中，尚未完全認定死因。若最終確認為熊隻襲擊致死，相關單位將依規定辦理相應賠償。

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