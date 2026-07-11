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吉林男健行遭7狗狂咬10分鐘 全身縫300多針 狗主人下場出爐

中國新聞組／北京11日電
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路人拍攝郭某被咬後倒地的照片，引發關注。(取材自紅星新聞)
路人拍攝郭某被咬後倒地的照片，引發關注。(取材自紅星新聞)

吉林長春一名62歲郭姓老翁2024年3月健行期間，突遭7隻大狗撲倒圍咬，全身縫合逾300針，傷勢嚴重需輸血2000cc，事件曾一度引發網民關注。狗主人王某其後被控過失致人重傷罪，長春淨月高新技術產業開發區人民法院近日一審宣判，判處有期徒刑三年。

紅星新聞報導，郭男兒子早前受訪透露，事發當天中午突接親友電話，指父親徒步時被多條大狗咬傷，趕到醫院時父親已進入手術室治療。他表示：「全身一共被縫了300多針，為了救治父親，醫師給他輸了2000cc血。」經醫師診斷，郭某後腦大量頭皮缺失、牙齒外露，小腿阿基里斯腱更告斷裂。事發現場目擊者所拍照片顯示，郭某遭撕咬後衣服破碎，全身多處傷口流血，畫面曾在網上瘋傳。

郭男本人回憶指，徒步途中突然迎面竄出約7隻大狗，「狗衝上來直接將他撲倒後一起咬他」，他形容：「我從頭到腳都被咬了，持續不停地咬我10分鐘左右，我感覺快不行了。」其後有幾名路過的徒步人士以木棍將狗群驅散，並協助他報警求助。

一審判決書顯示，案發於2024年3月22日上午8時許，王姓狗主人在長春淨月高新技術產業開發區住所同一鐵籠中飼養的7隻犬隻因打鬥撞壞鐵籠逃出，王男在開籠尋找時被犬隻撞倒，隨後犬隻先後撕咬邵某、郭某及趙某三人。經鑑定，郭某頭部外傷致頭皮缺損、外傷致體表多處瘢痕，損傷程度構成重傷二級。路人其後發現郭某遭犬隻圍咬，將犬隻驅散，並於9時56分報警，公安人員其後將3隻犬隻擊斃，其餘則留置於長春市公安局犬留置所。

據悉，王男供稱自己喜愛養狗，退休後閒來無事，共飼養40至50隻狗，品種包括馬犬、黑狼、狼青等，其中大型犬約20條，體重達50至60斤，屬大型及烈性犬種，具攻擊性。

法院審理認為，王男作為飼養者本應具高度注意義務，防止犬隻外竄傷人，惟其明知部分犬隻體型較大、正值發情期且具攻擊性，過往亦曾有犬隻竄出的紀錄，卻未採取積極措施防範。

法院又指出，犬隻咬傷第一名被害人後，王男仍未報警或採取有效控制措施，僅憑個人力量尋找失控犬隻，直至郭某重傷、他人報警時已相隔逾一小時，屬「已預見其犬隻失控可能發生危害他人的後果，輕信能夠避免，而放任危害結果的繼續發生」，其行為已構成過失致人重傷罪。

法院又指，王男在偵查階段曾多次穩定供述，並積極支付被害人醫療費用，本應酌情從輕處罰，惟其在庭審中推翻此前供述，並表示欲透過訴訟追回已支付的醫療費用。法院最終以過失致人重傷罪，判處王某有期徒刑三年，扣押在案的犬隻則由公安機關依法處理。

精華 FAQ

  • 受害的62歲郭姓男子被7隻大狗撲倒圍咬，頭皮大面積缺損、牙齒外露，小腿阿基里斯腱斷裂，全身縫合超過300針，並輸血2000cc，傷勢被鑑定為重傷2級。

  • 法院認為王某明知犬隻體型大、具攻擊性且曾有外竄紀錄，卻未採取有效防範；事發後也未及時報警或控制犬隻，放任危害持續擴大，因此成立過失致人重傷罪。

  • 長春淨月高新技術產業開發區人民法院一審判處王某有期徒刑3年，並指出扣押在案的犬隻將由公安機關依法處理；其中3隻犬隻已被擊斃，其餘留置於犬留置所。

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