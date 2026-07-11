48個彩色池中人像邪教儀式？ 上海景區公共藝術嚇壞遊客

近看人形玻璃雕像。（取材自微博）

近日有遊客爆料稱，上海市青浦區東方綠舟景區內，有40多個彩色人形玻璃雕像，模樣奇怪，有點嚇人，晚上看了更是驚悚，像置身「冥界」。該景區回應稱，這群雕塑的名字叫「池中人」，是法蘭西學院院士作品，48個綠人體現的是人與自然的對話。不過有媒體評論認為，公共藝術頻翻車，根源在於公共關係的斷裂，景區引進藝術品，有義務認真對待民眾的官感，而不是把所謂院士頭銜當作拒絕對話的盾牌。

據大風新聞報導，7月6日，遊客爆料稱，上海市青浦區東方綠舟景區內漁人碼頭附近，有40多個彩色人形玻璃雕像，遊客發布的視頻顯示，一塊空闊的場地上，矗立著多個彩色人形的雕塑，幾乎一模一樣，遊客說，這些雕塑的身型和面部也很相似，看著怪異得很，都不敢靠近。評論區，網友熱烈討論。有網友說，晚上去看更詭異。

有遊客形容，近看遠48個彩色人形玻璃雕像更覺得詭異。（取材自大風新聞）

東方綠舟景區工作人員說，這群雕塑的名字叫「池中人」，應該是專門設計的。具體情況，還需要了解後再回復。

資料顯示，東方綠舟景區是國家AAAA級景區，中國體育旅遊十佳精品景區。上海東方綠舟企業管理有限公司曾發布消息專門介紹景區內的「池中人」，稱這是法蘭西學院院士作品，1989年，一群綠人誕生於法國西部的貝辛小鎮，2010年，48歲的法布里斯在上海東方綠舟將48個綠人做成真人大小，體現的是人與自然的對話。

有遊客遠看48個彩色人形玻璃雕像，覺得有點嚇人。（取材自大風新聞）

不過這個說法被披露後，仍有許多網友不以為然：「放幾個鞦韆都比這個強，不僅能對話，還與自然互動了」，「人與幽冥界對話」，「我只想問問多少錢採購的」，「占用公園綠地，該罰款」，「這大晚上確實驚悚」，，「冷門不能邪門」，「像邪教儀式」，「 全身還會冒水，詭異，如果是紅水，不就像七孔流血？」。

也有網友覺得大驚小怪：「活久見，上海幾十萬學生從來沒說過嚇人，這裡是學生軍訓春秋遊常去的地方」，「不好看，嚇人不至於」。

新京報刊出評論認為，48個玻璃人形嚇到遊客，公共藝術翻車癥結在忽視「公共」。公共藝術接二連三陷入類似爭議，每一樁翻車事件背後，幾乎都有拿得出手的身分標籤，但標籤擋不住公眾的不適感。

私人空間裡的創作可以百無禁忌，公共空間裡的藝術品卻必須面對一個事實：公眾在看。因此，被放置在遊客必經之路上的雕塑，背負著與普通觀眾建立審美連接的責任，至少不能讓人產生抗拒。

把48個人形玻璃像往空地上一擺，旁邊豎一塊「法蘭西學院院士作品」的牌子，和「看不懂但很貴」的現代藝術笑話沒什麼區別。公共藝術如果只活在展出說明裡而走不進普通人的感受，就不是一次真正的審美相遇。