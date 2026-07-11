草帽當安全帽、螺栓鎖30%…銀川包蘭線讓巡查組連說六個「亂」

草帽硬當安全帽，考核巡查組連說6個「亂」。(取材自人民網)

AI摘要 文章摘要整理： 中央安全生產考核巡查組赴寧夏暗訪，查出銀川包蘭線立交工程在防護、用電、結構與監管上全面失控，已要求立即停工整改。

中央安全生產考核巡查組日前進駐寧夏回族自治區開展明查暗訪，意外揭發一場形同失控的重大施工安全危機。巡查組6月23日深入銀川南線物流快速通道下穿包蘭線立交工程現場，發現從高空防護、個人裝備到核心結構與施工用電，皆存在嚴重的系統性安全漏洞。巡查組專家忍不住連連搖頭，當場怒斥項目負責人：「你們整個安全管理是失控的！」

此事曝光後，大批網民痛批「簡直是拿基層工人的命在開玩笑」、「這根本不是工地，是鬼門關」。

人民網報導，在暗訪過程中，巡查組發現多項令人心驚膽顫的隱患。高空作業層的腳手板稀稀拉拉、未經任何固定，猶如隨時翻起的「陷阱板」，所有高空作業人員竟無一人戴安全帶，更離譜的是，巡查組在U型槽施工區目擊一名工人頭戴「草帽」當作安全帽，該帽外層雖有稀疏竹編，內襯卻僅是脆弱的塑料。當巡查組上前詢問：「你戴的是安全帽嗎？」該工人攥著帽簷尷尬含糊地答「是」，還要往頭上扣，巡查組見狀立刻嚴厲制止並責令更換：「那不是安全帽，你趕緊給換一個。」

此外，核心承重結構的施工質量更是荒謬。在數公尺高的鋼模板安裝區，螺栓安裝數量竟不到30%。面對質問，甘肅 華澳鐵路綜合工程有限公司的項目經理第一反應仍矢口否認，直到專家蹲在模板邊逐一清點缺漏點位，該經理才啞口無言。巡查組現場一連串痛斥：「模板是從下往上搭的，下面不固定怎麼能往上走？你這樣會出事，你們安全意識有大問題，哪有這樣做事的？」

不僅如此，施工用電的混亂程度也讓巡查組連說了六個「亂」字。現場一台配電箱直接「躺平」放置在地面，各類線纜隨意拖拽散落，甚至出現一台空氣開關同時外接三台機械設備的嚴重違規；附近彎箍機的取電線纜接頭處，更有長達三、四公分的銅線赤裸在外，連最基礎的絕緣膠帶都沒纏。

更令人震驚的背景在於監管的集體失職。巡查組翻查監管資料發現，這項自2025年5月便已開工的涉鐵涉路重點工程，在長達一年的施工期間，行業監管部門銀川市交通運輸局竟從未下達過任何一份安全監管文書，形同「掛空擋」式盲區。巡查組嚴肅指出，這絕非孤立的偶發問題，而是管理嚴重失序的集中體現，已當場責令該項目立即停工整改，要求建設、施工、監理等各方責任主體切實警醒，深挖根源並將安全責任層層壓實。