廣州32歲程序員猝死揭細節 底薪才3千 開源項目「反996」

高廣輝生前照片。(取材自大象新聞)

廣州32歲程序員高廣輝，11月29日清晨在家中突然暈厥、抽搐，送醫搶救近5小時仍不治，死因為呼吸心跳驟停。令人心酸的是，搶救進行中，他竟被同事拉入新的工作群組，宣告死亡8小時後，仍有同事傳訊要求他修改工作內容，渾然不知他已離世。

大象新聞報導，事發當天，高廣輝告訴妻子楊華思身體不適，要到客廳坐一會，隨後補了一句「順便處理一些工作」。他當時坐在客廳地上，說自己剛剛暈倒且尿失禁，無法站起來，但仍認為問題不大，估計只需住院幾天。出門就醫前，他特別叮囑「帶上電腦」，這成了他留下的最後幾句話之一。

夫妻二人前往車庫途中，他在電梯裡再度倒下並開始抽搐，鄰居見狀立即撥打120求助，並接力為他進行心肺復蘇。當日8時58分，120接獲求助電話；9時14分救護車抵達；9時46分，高廣輝被送往廣東省第二中醫院，院方紀錄顯示「已考慮臨床死亡，患者家屬要求積極搶救」，13時整搶救宣告終止。

高廣輝在電梯裡再次倒下後，鄰居接力進行心肺復甦。(取材自大象新聞)

搶救進行時，高廣輝被拉入新技術群，群內有人留言「高工幫忙處理一下這個訂單」；晚間9時許，已距宣告死亡8小時，仍有同事私訊「周一一早有急任務，今天驗貨不過，要把這個改下」，顯示同事當時尚未得知噩耗。搶救過程中，其部門任務共享文件顯示，多項任務截止日期正是他猝死 當天。

據報導，楊華思事後翻查通訊紀錄，發現丈夫猝死前一周，最早到家時間也在晚上9時38分後，11月最晚一次更拖到近午夜。她曾多次催促「還不回家」，但高廣輝總因投入工作而忘了時間。他生前曾申請增派人手未獲批准，並表示「目前業務壓力比較大，好多客戶都是下周交付，我要跟兄弟們一起扛」。

其勞動合約條款其後在網上瘋傳，內容包括月薪僅3000元列為「基礎工資」作加班費計算基數，另訂明「甲方有權根據生產和工作需要延長工作時間，乙方無正當理由不得拒絕」，引發輿論嘩然。上海總工會屬下「勞動報」評論指，事件「撕開了持續加班的沉重面紗」。

高廣輝生前熱中開源項目，並在主要項目掛上「反996許可證」，要求使用者所在地須有完整勞動法規保障、不得強迫員工放棄勞動權利，並在項目介紹寫下「請不要被上頭的任務壓得喘不過氣」、「本項目是反996的，請謹慎考慮商用」等字句。消息傳出後，數千名網友湧入其項目頁面留言悼念，包括「願天堂不再加班」、「給自己放個假吧，從明天起做個在乎自己的人」、「有了AI，不用996了吧」及「一路走好，兄弟」等。

事件曝光後，楊華思除了要面對喪夫之痛，還遭到網路攻擊，被指控「欺負公婆」、「吸丈夫血」，甚至有人將丈夫死因歸咎於她「買房、備孕」，個人資料更遭起底。她其後確診重度抑鬱、焦慮及創傷後應激障礙。

今年2月，當地人社局已認定高廣輝死亡屬工傷，涉及賠償逾百萬元，惟因故未領取。公司則向家屬支付人道撫恤金、年終獎及工資共約47萬元。

楊華思6月29日在網上曬出四張法院傳票，指7月8日將連續出庭四場官司，上午分別控告原公司致其夫超負荷加班猝死及私自丟棄遺物，下午則控告網上造謠的大V「倪叔」及知乎平台。四案中三場須獨自出庭。她坦言：「若時光倒流，一定逼他辭職。」但時光不會倒流。

「還不回家」是楊華思發給高廣輝最多的一句話。(取材自大象新聞)