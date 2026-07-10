妻孕期…寧波大學研究員偽單身偷吃 小三差1個月也要生

魏女士家中監控畫面。(視頻截圖)

一名魏姓女子日前向媒體指控，寧波大學植物病毒研究所吳姓研究員，涉嫌隱瞞已婚身分，對外偽裝單身與其談婚論嫁，甚至購置婚嫁「三金」並備孕生子，並稱其妻子與她僅相差一個月生產。吳男隨後承認婚內出軌，並表示已遭寧波大學處分且支付魏女30萬元(約4.4萬美元)賠償金。寧波大學對此回應表示，學校設有專門的師德師風處置部門，該案已經處理完畢。

澎湃新聞報導，魏女指出，寧波大學的調查結果認定吳男「在婚姻存續期間與他人發生不正當行為」，僅對其處以記過並職務降級。魏女對此處置結果表示無法接受，她強調：「出軌只是道德問題，如果說他出軌，我也可能是小三，但已婚裝單身行騙是違法的，是兩個性質的問題。」目前她仍堅持認為該行為屬於騙婚，持續維權。

針對指控，吳男則向媒體全盤推翻魏女的說法。吳男坦承自己確為已婚，但他反控生孩子是魏女當時的願望，更直指魏女是因為想生孩子繼承家產，才要求他配合且表明不需他負責、也不想結婚，不料如今卻翻臉不認。

對於現狀，吳男表示，自己在事件發生後已付出高昂代價，學校也給了處分，「我已經付出夠多代價了，錢也給了，處分也受了，還要怎麼樣？」目前兩造各執一詞，校方則重申行政處置程序已告一段落。部分網友質疑「竟然只要降職，為什麼不辭退，對學生是個隱患」，認為處罰過輕